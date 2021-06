Carrera Cup Italia, Misano: De Giacomi sale in cattedra in Michelin Cup

E' stato un rientro con doppietta e pieno di punti quello di Alex De Giacomi nella Michelin Cup della Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit. Il gentleman bresciano, riaccasatosi in Tsunami RT, non parla mai delle possibilità di giocarsi il titolo 2021 della categoria riservata ai piloti "bronze". E non ne parla perché sa che non è l'unico pretendente papabile e perché lo schieramento della Michelin Cup è in divenire.

La classe ha ritrovato altissimi numeri e gradimento e almeno 6-7 piloti sembrano in grado di potersi giocare il podio dei weekend, anche se, appunto, la situazione non è ancora fluida per i tanti nuovi arrivi che magari devono ancora prendere un po' le "misure". In ogni caso Alex, dall'alto dei suoi due titoli colti qualche stagione fa, ha iniziato al meglio, vanta esperienza e con due vittorie su due, in notturna ieri e oggi in giornata, è andato in "mini-fuga" in classifica.

"La doppietta è molto importante in ottica campionato - ha spiegato De Giacomi a fine weekend -. Tra l'altro in gara 2 abbiamo anche risolto dei problemini che avevamo avuto nella notturna e grazie al team abbiamo ritrovato il passo che avevamo nelle libere. Diciamo che sì, è stato un grande rientro, ma non solo mio, perché con Cassarà è stata molto, molto dura e lo sapevo. E' stato un buon inizio. Ma testa bassa, lavoriamo come se non fosse successo niente e vediamo le prossime gare, dove cercheremo di fare il meglio. Ogni gara fa storia a sé...".