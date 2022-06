Carrera Cup Italia | Misano "cruciale" per Raptor. E Cassarà scalpita

Riaccende i motori la Raptor Engineering in vista del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia 2022. Dopo il test pre-gara di oggi pomeriggio e con metà del programma in pista previsto nell’inusuale scenario notturno, l’appuntamento è questo weekend al Misano World Circuit.

Il team modenese è reduce da una “prima” a Imola nella quale non sono certo mancate affidabilità e competitività, ma, un po’ per le difficili e variabili condizioni meteo, un po’ per qualche tiro mancino del fato, qualche risultato è venuto meno, tra l'altro compromettendo almeno un paio di arrivi a podio.

Ecco perché tutti i tre alfieri della squadra diretta da Andrea Palma sono chiamati a migliorare il bottino ottenuto il mese scorso in una fase in cui la stagione entra nel vivo. Sulle 911 GT3 Cup del team “targate” Centro Porsche Catania tornano dunque al volante Aldo Festante, a Imola autore di due top-10, Marco Cassarà, campione in carica della Michelin Cup dove ha colto un podio e poi è stato costretto al ritiro per una foratura, e Max Donzelli, pronto alla rivincita in Silver Cup dopo qualche "sportellata" di troppo.

“E’ una gara molto importante per la squadra - chiarisce subito il team principal Palma -. A Imola abbiamo fatto bene ma raccolto meno di quanto seminato, ora dobbiamo fare qualcosa in più perché peserà molto in ottica stagionale. Nel test di settimana scorsa con Festante abbiamo trovato due combinazioni che sposano bene la sua guida sul giro secco e nei long run. In generale, a Misano la qualifica sarà ancora più cruciale. Puntiamo a rifarci con Donzelli nella Silver, ma ci vorrà anche un pizzico di fortuna, quella che nel primo round non abbiamo proprio avuto, soprattutto Cassarà, che speriamo stavolta possa concretizzare quello che sa fare".

Proprio il driver romano scalpita in Michelin Cup in vista di Misano, dove lo scorso anno colse la pole di categoria: “Voglio chiudere velocemente la parentesi di Imola con un gran bel risultato: non è il momento di vedere la classifica, ma è già fondamentale marcare punti pesanti...".