Carrera Cup Italia | Misano: come la qualifica ha mischiato le carte per gara 2

Dopo la battaglia indiavolata di ieri nella notturna gara 1, il primo round della Porsche Carrera Cup Italia attende a Misano un "mezzogiorno di fuoco" in gara 2: alle 12.00 (live su Dazn e www.carreracupitalia.it) prende il via la gara che completerà un weekend finora tutto targato Ten Voorde, pur fra qualche bella sorpresa.

L'olandese scatterà dalla pole anche in gara 2 (grazie al secondo miglior crono ottenuto in qualifica in 1'35"002) e dopo aver vinto gara 1 ieri sera davanti a Masters ritroverà il sudafricano in prima fila.

L'alfiere del team Q8 Hi Perform guadagna infatti una posizione rispetto allo schieramento di gara 1, mentre Iaquinta passa da secondo a terzo. Guadagna ben 3 posizioni Zendeli, ora in seconda fila, mentre rimanendo fra i protagonisti principali Braschi scende da quarto a sesto.

Insomma, un'altalena di cambiamenti che rimischia un po' di carte, rimescolate ulteriormente anche dalle tre penalità inflitte nel post-gara 1, che in particolare insistono sulla griglia della Michelin Cup.

Tutto ok per il poleman Pastorelli, già vincitore ieri, mentre il campione in carica De Amicis oggi scatterà 8 posizioni più indietro (quindi non 21° dietro a Pastorelli ma 29°) per la penalità comminatagli per il contatto causato con Giacon.

Perde 8 posti anche Brusa, che all'esordio ha centrato De Giacomi nelle prime fasi di gara 1 e dunque oggi scatterà ultimo. Non concorre alla categoria dei gentleman drivers Nicholas Pujatti (nella foto con Filippo Fant), invece, ma anche il rookie pordenonese ha ricevuto una penalità: a fronte di un buon esordio, in gara 1 è incappato in un contatto proprio con il leader della Michelin Cup Pastorelli che oggi gli costa tre posizioni in griglia (da 17° a 20°)

La qualifica per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Larry Ten Voorde Fulgenzi Racing 1’35”002 02. Keagan Masters Q8 Hi Perform +0"131 03. Simone Iaquinta Prima Ghinzani +0"322 04. Lirim Zendeli Ombra Racing +0"497 05. Alberto Cerqui BeDriver +0"538 06. Francesco Braschi Dinamic Motorsport +0"599 07. Marvin Klein Target Competition +0"770 08. Janne Stiak Target Competition +0"793 09. Aldo Festante Dinamic Motorsport +0"841 10. Diego Bertonelli TDE +0"925 11. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"929 12. Daniel Gregor TDE +0"952 13. Pietro Armanni Prima Ghinzani +1"166 14. Flynt Schuring Fulgenzi Racing +1"215 15. Bayley Hall BeDriver +1"232 16. Steven Giacon Villorba Corse +1"299 17. Nicholas Pujatti * Villorba Corse +1"540 18. Flavio Olivieri Raptor Engineering +1"574 19. Horst Felix Felbermayr TDE +1"603 20. Luca Pastorelli Dinamic Motorsport +1"708 21. Alberto De Amicis ** Ebimotors +1"789 22. Gianluca Giorgi BeDriver +1"892 23. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"970 24. Francesco Maria Fenici Raptor Engineering +2"131 25. Alex De Giacomi Tsunami RT +2"169 26. Anthony Imperato Ombra Racing +2"187 27. Filippo Fant Malucelli +2"302 28. Cesare Brusa *** Prima Ghinzani +2"320 29. Stefano Stefanelli Malucelli +2"495 30. Max Montagnese Malucelli +3"298 31. Horia-Traian Chirigut Villorba Corse +3"936

* Pujatti penalizzato di 3 posizioni sulla griglia di partenza.

** De Amicis penalizzato di 8 posizioni sulla griglia di partenza.

*** Brusa penalizzato di 8 posizioni sulla griglia di partenza.