Carrera Cup Italia | Misano, Bertonelli: "Ten Voorde? L'ho copiato in tutto!"

Fin dal termine di gara 1 ieri sera il termine di paragone con Larry Ten Voorde per i piloti italiani della Porsche Carrera Cup Italia è stato l'argomento principe. L'olandese di EF Racing ha stravinto anche gara 2 oggi e vola in classifica, ma alle sue spalle la pattuglia dei rivali ha innalzato il livello e contenuto il gap (salvo penalty) grazie all'ottima performance di Diego Bertonelli.

Non che gli altri non abbiano studiato delle contromosse, ma il pilota di Bonaldi Motorsport si è conquistato in qualifica il "vantaggio" di poter osservare il rivale da vicino, scattandogli accanto in prima fila. In gara 2 ha cercato letteralmente di copiare tutte le mosse del battistrada, avvantaggiandosi anche sugli avversari alle sue spalle, sia durante la corsa sia in ottica classifica generale, dove, se Ten Voorde è sempre più primo, Bertonelli è sempre più secondo.

Un fattore da non sottovalutare in vista del prossimo round a Vallelunga, dove l'olandese non ci sarà (concomitanza con la Cup tedesca) e allora Bertonelli si presenterà con un piccolo vantaggio psicologico, oltre che di punti in tasca.

"Gara 2 è andata meglio di ieri - è il commento a fine weekend dell'italiano vicecampione 2019, terzo lo scorso anno -; non per la posizione, ovviamente, ma per il distacco da Ten Voorde. Ho copiato tutto quello che ha fatto! Dallo scaldare gli pneumatici alle traiettorie. Ho cercato di apprendere tutta quella che è la sua esperienza giro dopo giro, poi chiaro che lui ha fatto il suo passo. Però all'inizio l'ho visto più in difficoltà perché forse si aspettava di darmi un distacco come ieri. Ho veramente copiato il warm up delle gomme e poi nei primi giri ho cercato anche di rischiare un po'. Mi è servito, perché poi ho preso la penalità per jump start. Diciamo che ho imparato tanto anche da poco, perché in mezzora non è che si impari molto, però mi ha aiutato nello scavare il distacco giusto su Agostini per conservare il secondo posto sul podio".