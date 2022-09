Carrera Cup Italia | Michelin Cup, Cassarà-Raptor in vetta un anno dopo

Weekend intenso e concluso con una vittoria e due podi in totale quello che ha visto Raptor Engineering schierare tre 911 GT3 Cup by Centro Porsche Catania nel quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia sull’Autodromo di Vallelunga.

Proprio in quella che era la tappa di casa sia per il team manager Andrea Palma sia per uno dei tre piloti, Marco Cassarà, la compagine modenese e il driver romano sono tornati al comando della classifica di Michelin Cup dopo il titolo conquistato insieme lo scorso anno.

E proprio dallo scorso anno il campione in carica non si ritrovava lassù davanti a tutti. Undici mesi fa. Per Cassarà il balzo in avanti è arrivato grazie al secondo posto di gara 1 e alla vittoria centrata in gara 2, confermata domenica scorsa dopo essere rimasta "sotto osservazione" per un possibile sorpasso su Francesco Maria Fenici in regime di safety car poco dopo lo start.

Un doppio podio e tanti punti pesanti che in vista della volata finale a Monza e al Mugello consentono a Cassarà di ripresentarsi in pista a ottobre con 15 punti (l’equivalente di una vittoria) su Alberto De Amicis e 18 punti sul "solito" Alex De Giacomi.

Davvero sfortunato il fine settimana del primo, portacolori di Ebimotors, che come al Mugello è rimasto coinvolto in un groviglio di auto per un contatto avvenuto poco davanti a lui perdendo tempo e soprattutto punti cruciali proprio nel momento in cui era in testa alla categoria, sia in gara sia in campionato.

Discorso diverso per De Giacomi, che a Vallelunga ha pagato una carenza di passo riscontrata fin dalle prove libere, anche se il bresciano resta pienamente in gioco e al momento più che altro paga l'assenza nelle due gare del Mugello, quando in luglio non si era presentato al via del terzo round a causa di un'indisposizione.

Tornando al focus sul team Raptor, fine settimana complicato quello di Aldo Festante. Dopo una discreta qualifica in quinta fila, il 22enne pilota di Capua è incappato in un’uscita di pista che l’ha costretto al ritiro poco dopo il via di gara 1.

Con la posizione di partenza compromessa proprio da questo stop, in gara 2 Festante ha provato la missione impossibile dall’ultima fila e con una buona progressione ha recuperato una quindicina di posizioni, non riuscendo tuttavia ad agguantare la zona punti, attacco rimandato al prossimo appuntamento a Monza.

Dalla new-entry schierata in Silver Cup, a Vallelunga è invece arrivato un ulteriore podio, quello conquistato da Max Montagnese, giunto secondo in gara 1 alla sua prima presenza in campionato con il team modenese, mentre in gara 2 il bravo e simpatico driver calabrese si è dovuto fermare per un problema all'idroguida (poi prontamente risolto).

Il team principal Andrea Palma ha così dichiarato dopo il quarto round: “Nel complesso il weekend di Vallelunga, sempre speciale per il team, è stato positivo. Contenti con Cassarà di aver ottenuto il risultato importante per il campionato tra una vittoria e un podio. Abbiamo fatto un passo in avanti importante nel tentativo di riuscire a confermarci nella Michelin Cup già al primo anno con la nuova vettura, che già in sé è sempre una nuova sfida anche tecnica, e con ancora più rivali. Bene pure Montagnese, ci dispiace invece per quanto successo in gara 1 a Festante, ma già in gara 2 ha recuperato con una buona gara e l’atteggiamento giusto. Si può far bene, quindi ora concentrati per i test per prepararci al meglio per Monza. Noi ce la mettiamo tutta!”.

Cassarà ha aggiunto in ottica Michelin Cup: “La vittoria a Vallelunga ci voleva proprio, è la pista di casa e ci tengo in maniera particolare! Avevamo una vettura molto performante: il merito va ai ragazzi di Raptor Engineering ai quali dedico, assieme all’intero staff del Centro Porsche Catania che impegna molte risorse, questa esaltante vittoria. Ci presenteremo a Monza al vertice della classifica di Michelin Cup con il chiaro obiettivo di mantenerla...”.