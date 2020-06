Carrera Cup Italia, lo svedese Skaras esordisce con Ombra Racing

Un pilota svedese per la Porsche Carrera Cup Italia 2020 in partenza dal Mugello il 17-19 luglio. Lo farà esordire nel monomarca tricolore il team Ombra Racing, che si è accordato con il giovane Emil Skaras. Per l’occasione la vettura supportata da Centro Porsche Torino adotterà una livrea giallo-blu, ovvero i colori della città piemontese e della bandiera svedese.

Classe 1998, Skaras si è formato nel mondo del karting: dopo l’esordio nella categoria KFJ, ha gareggiato fino al 2019 nelle categorie KF e KZ2 conquistando una medaglia d’argento nel Campionato di Svezia e il terzo posto nel Northern European Zone Championship. Nel 2019, con i colori di Energy Corse, i successi più rilevanti con una netta vittoria nel Campionato Europeo KZ2 e la medaglia di bronzo nella World Cup sul circuito South Garda Karting. Nello stesso anno ha debuttato nell’automobilismo partecipando al Campionato Italiano GT, nella classe GT Light, chiudendo secondo nella classifica finale.

Questi risultati hanno spinto Emil a voler continuare la sua esperienza nel mondo dell’auto e a scegliere di farlo con Ombra Racing nella Carrera Cup 2020: una decisione condivisa con entusiasmo dal team, che vede in lui grande talento: "Dopo questa lunga pausa - dichiara il team manager Davide Mazzoleni - sono davvero contento di poter annunciare la nostra collaborazione con Emil, che ha dimostrato grandi potenzialità con i suoi più recenti risultati e mi ha stupito per un approccio estremamente professionale. Sono certo che Ombra saprà dargli il giusto supporto per adattarsi al meglio alla 911 GT3 Cup ed essere subito protagonista, con un occhio al 2021".

Il giovane driver svedese, dal canto suo, ha detto: “Sono molto felice di gareggiare con Ombra nella Porsche Carrera Cup Italia 2020. Dopo tanto duro lavoro e la lunga pausa dovuta al coronavirus è grandioso poter finalmente ripartire. Penso che abbiamo buone possibilità di ottenere un ottimo risultato quest’anno e non vedo l’ora di cominciare".