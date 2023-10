Carrera Cup Italia | Le ultime da Misano, in 33 nel test e motivazioni al massimo

L'attesa sta per finire alla vigilia del Porsche Festival per il ritorno in azione della Porsche Carrera Cup Italia a Misano. Oggi pomeriggio è previsto il semaforo verde numero uno, quello delle due ore di test pre-gara a disposizone di team e piloti in vist a delle libere di stasera e soprattutto di un weekend cruciale per le sorti del campionato fra sabato e domenica.

Naturale che il primo pensiero vada alla classifica generale e al capoclassifica Larry Ten Vorde. In sole quattro gare, vincendole tutte, ha messo insieme i punti necessari a prendere il comando e l'alfiere EF Racing proprio a Misano nel primo round stagionale disputato lo scorso maggio fece en plain completo con tanto di due pole e due giri più veloci.

C'è il modo di fermarlo? A soli due punti in classifica insegue il campione in carica Gianmarco Quaresmini. Il portacolori Dinamic Motorsport a pochi minuti dal via del test ha espresso massima determinazione e obiettivi della giornata: "Queste due ore extra saranno molto importanti per me perché qui con la mia macchina ho vissuto il weekend più sofferto quest'anno. Stavolta dobbiamo metterci nelle condizioni di poter attaccare Ten Voorde. Sappiamo che non è facile ma dobbiamo provarci e quindi oggi l'obiettivo è ottimizzare il lavoro fra test e libere".

Tra i suoi vicini al box c'è Aldo Festante, che tocca anche l'argomento gara 1 di sabato sera: “Quanti ricordi legati a Misano e al Porsche Festival. Sarà bellissimo tornare su questa pista e in questo contesto! Non vedo l’ora di accendere i fari per guidare la 992 GT3 Cup in notturna. Dal punto di vista sportivo abbiamo fatto un ottimo lavoro con il team dopo Monza, quindi sono fiducioso di poter ottenere un buon risultato anche se sappiamo sin da ora che non sarà scontato”.

Altro protagonista atteso nelle parti alte della classifica, fra l'altro dopo aver vissuto un complicato weekend a Monza, è Alberto Cerqui, deciso a lanciare la sfida insieme al team BeDriver: "Sono pronto e carico. Qui avevamo cominciato la nostra stagione ed eravamo stati competitivi, il che mi rende fiducioso dopo il fine settimana di Monza. Abbiamo già fatto reset e abbiamo effettuato un test importante per recuperare il feeling con l'auto e per trovare il giusto assetto in vista della gara. Il Porsche Festival è una cornice bellissima, ci saranno tanti eventi collaterali e correremo in notturna. Sarà molto bello, non vedo l'ora".

Anche in casa Villorba Corse le motivazioni sono ai massimi livelli e a esprimerle è il team principal Raimondo Amadio: “Entriamo nella fase finale di questa combattutissima stagione che ci ha visto sempre fra i migliori protagonisti. Veniamo da un periodo positivo, ma siamo consapevoli che sarà una dura lotta fino alla fine. Non potendo lasciare niente al caso l’obiettivo anche stavolta sarà quello di massimizzare ogni singolo aspetto del weekend sportivo. Ecco perché arriveremo determinati e anche consapevoli che la novità della gara 1 in notturna potrebbe favorire episodi imprevedibili e colpi di scena. Bisogna rimanere concentrati e mostrare fin da subito l’attitudine necessaria per cercare di far bene”.

Anche il team principal di Raptor Engineering Andrea Palma punta sulla notturna per un possibile exploit dei suoi: “Ci siamo ben preparati in vista dell’appuntamento al Porsche Festival. E’ il grande evento di Porsche Italia e sono attesi migliaia di appassionati. Ci teniamo a ben figurare e in questo senso con Guirreri sarà cruciale iniziare al meglio il lavoro in pista fin dal test di venerdì pomeriggio. Dovremo poi fare molta attenzione nella gara in notturna, può succedere di tutto e cercheremo di trarne profitto con entrambi i piloti, che anche stavolta dovranno sapersi adattare in fretta a una condizione nuova".

Come altri, il team modenese diretto da Palma collabora direttamente anche proprio con l'evento Porsche Festival: "Partecipiamo al festival più atteso con grandi motivazioni e saremo impegnati anche in attività extra-campionato. Siamo orgogliosi di contribuire attivamente all’evento e di farlo con il miglior spirito collaborativo nei confronti dell’intero mondo Porsche presente”.

Infine, in questi "hanno detto" pre-Misano arrivano anche le voci dalla Michelin Cup, il cui titolo è vicino alle mani di Alberto De Amicis, inseguito, ma a debita distanza, da Alex De Giacomi e Francesco Fenici.

Proprio quest’ultimo, al via con AB Racing, punta a un risultato importante dopo aver pienamente recuperato la forma a Monza, dove era arrivato reduce dallo sfortunato scontro con Paolo Gnemmi e conseguente fuoripista del Mugello: “Arriviamo all’evento clou stagionale pronti, molto carichi e con tanta voglia di salire in macchina! E' atteso grande pubblico e ci saranno la mia famiglia, tantissimi ospiti, l’intero staff degli Autocentri Balduina al nostro fianco e tra i partner amici Afinna One, che ha colto l’occasione anche per organizzare un importante evento aziendale. In questo contesto e con questo sostegno l’obiettivo non può che essere quello di fare bene e presentarsi al via con la concentrazione necessaria per attaccare in sicurezza e, oltre a consolidare il terzo posto in classifica, cercare di avvicinare il secondo”.

Per quanto riguarda De Amicis, il commento arriva direttamente dal team Ebimotors per mezzo di Riccardo Borghi, nelle vesti di team principal a Misano (il papà Enrico è impegnato in un evento internazionale concomitante): "E' chiaro che vorremmo chiudere ogni discorso per il titolo Michelin Cup questo weekend anche per proiettarci con spirito più libero nel finale a Imola, ma vedremo e incrociamo lke dita". Per riuscirci matematicamente a De Amicis servo almeno due secondi posti nelle due gare.

Ora però è tempo di test, gli iscritti per la tappa del Porsche Festival in tutto sono 35, ma al test del pomeriggio non parteciperanno le due 911 GT3 Cup di Marco Galassi e Massimo Navatta.