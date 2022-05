Carrera Cup Italia, la nuova era inizia da Imola con il rebus titolo (e meteo!)

Con pronostici impossibili e una rincorsa al titolo di campione 2022 tutta da decifrare, inizia da Imola la 16esima edizione della Porsche Carrera Cup Italia. All’orizzonte si annunciano emozioni forti ed equilibrio fin dal primo round: il monomarca tricolore batte ogni suo primato per le prime due gare del 2022 e un weekend che da oggi a domenica schiera sulla griglia di partenza 37 piloti iscritti all’intera stagione, coinvolgendo 17 team e 18 Centri Porsche di tutto il territorio nazionale.

Numeri oggettivamente strepitosi e impreziositi dalle conferme, fra le quali il prosieguo dei progetti di sostenibilità legati alla certificazione ISO 20121, e dalle importanti novità che scenderanno in pista a partire dal fine settimana sull’autodromo del Santerno, che apre una nuova era per la serie, con tra l’altro pure il tre volte iridato della MotoGP Jorge Lorenzo al volante.

La novità maggiore è la 911 GT3 Cup di ultima generazione (modello 992), gioiello tecnologico all’esordio nella Carrera Cup Italia e dunque nuovo per quasi tutti: a Imola sarà rappresentata da ben 31 esemplari che a partire dai rispettivi campioni in carica si contenderanno il titolo assoluto e quello della Michelin Cup, mentre in lizza per la Silver Cup saranno 6 al via i modelli 991 gen.II dello scorso anno.

Il rebus dei titoli in palio inizierà a dispiegarsi nella tappa inaugurale delle sei in calendario, che presenta pure una grande incognita meteo (libere e qualifiche bagnate, gare su umido/asciutto?). La pioggia potrebbe rimescolare ulteriormente le forze e i destini in campo nelle prime due corse della stagione, tanto che in molti hanno chiarito che in generale il “claim” del weekend è “vietato sbagliare” e in questo senso l’esperienza può diventare decisiva.

Gara 1 si disputa sabato alle 16.00 con diretta tv su Sky Sport Action e gara 2 domenica alle 12.30 live su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Entrambe sulla classica distanza di 28 minuti + 1 giro, sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Cerqui e i “ragazzi terribili”

Riparte dai 4909 metri dell’emozionate circuito emiliano-romagnolo il campione in carica Alberto Cerqui. Il pilota bresciano si schiera al via con il numero 1 sulla 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano, team nel quale è approdato anche Giorgio Amati, il giovane riminese classe 1999 proveniente da Dinamic e alla seconda stagione fra gli under 24 dello Scholarship Programme.

Il progetto di coaching seguirà in tutto ben 9 talenti selezionati da Porsche Italia, a iniziare dal vincitore del 2021: Alessandro Giardelli. Classe 2002, il pilota di Colico è anche il vicecampione della Carrera Cup Italia e ora, anche lui proveniente da Dinamic, è in forze a Ebimotors – Centro Porsche Varese, team plurititolato della Carrera Cup che dopo alcune stagioni torna a lottare ai vertici. E Giardelli è pronto a rilanciare la sfida al titolo sfuggitogli lo scorso anno all’ultima gara.

Tra gli under il vincitore della Scholarship 2020 Aldo Festante, pronto alla prima stagione insieme al team Raptor Engineering – Centro Porsche Catania dopo i trascorsi in Ombra Racing, che a sua volta prosegue con il 19enne talento bergamasco Leonardo Caglioni (Centro Porsche Padova), in evidente progressione anche nei test pre-stagione.

Ritorna dopo la “medaglia d’argento” del 2020 l’italo-svizzero Stefano Monaco, al rientro ancora con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona, e si confermano due interessanti outsider come Giammarco Levorato, di nuovo in Tsunami RT – Centro Porsche Parma, e Benedetto Strignano, portacolori del nuovo corso della Scuderia Villorba Corse con il Centro Porsche Treviso.

Due le new-entry, entrambi dall’estero e da scoprire: Keagan Masters, 22enne sudafricano di AB Racing – Centri Porsche Roma, e Kajus Siksnelis, 17enne lituano di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna, il più giovane del lotto.

Lorenzo e (tanti) campioni

Fra gli stranieri, terza stagione per il macedone Risto Vukov in GDL Racing – Centro Porsche Bari, mentre è un’intrigante novità la già citata presenza al via dell’asso della MotoGP Jorge Lorenzo. Dopo cinque titoli iridati nel Motomondiale, lo spagnolo ha esordito sulle quattro ruote in Porsche Supercup proprio a Imola due settimane fa e ora è pronto a inaugurare la sua prima stagione nel monomarca tricolore, dove si presenta nelle vesti di pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform sulla 911 GT3 Cup in livrea e con l’immancabile numero 8.

Tra i già campioni della serie, Enrico Fulgenzi (vincitore nel 2013) torna a tempo pieno con il suo team EF Racing, e Gianmarco Quaresmini (2018) approda in Ombra Racing – Centro Porsche Brescia (con la quale aveva già corso in Supercup) con rinnovate ambizioni dopo aver anche settato il miglior crono nei test collettivi di aprile a Monza.

Tra i piloti al rientro nella Carrera Cup Italia Andrea Fontana, nuovo alfiere Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo, Lodovico Laurini, sempre in Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina e il vicecampione 2019 Diego Bertonelli, autore a Imola del miglior crono (1’43”848) mercoledì nel test pre-gara.

Il pilota toscano è al primo anno con BeDriver – Centro Porsche Piacenza, realtà che per la prima volta rincorrerà i vertici del monomarca, così come il Team Malucelli con il quotato ed esperto Matteo Malucelli, che sulla 911 GT3 Cup del Centro Porsche Modena si ripresenta scalpitante al via di un campionato completo.

Michelin Cup

Numeri in crescita anche nello schieramento della Michelin Cup. La categoria dei piloti semi-professionisti riaccende i motori a Imola con la prospettiva di un nuovo duello di vertice tra il campione in carica Marco Cassarà, confermato in Raptor Engineering – Centro Porsche Catania e al top nel test pre-gara, e Alex De Giacomi, pronto alla rivincita con Tsunami RT – Centro Porsche Brescia.

Entrambi già titolati due volte, quest’anno dovranno vedersela con una concorrenza ulteriormente preparata. Con un anno di esperienza accumulato e il terzo posto finale del 2021 si schiera Francesco Maria Fenici, sempre in AB Racing – Centri Porsche Roma, le cui operazioni in pista sono ora seguite da Target Racing.

Attenzione quindi al ritorno del vicecampione 2020 Luca Pastorelli con Krypton Motorsport, a Piero Randazzo con Ombra Racing – Centro Porsche Torino e al trio di Ebimotors formato da Alberto De Amicis, Paolo Gnemmi e Pietro Negra, oltre al duo di EF Racing con Gabriel Rindone e la new-entry svedese Mike Knutzov. Le fila della Michelin Cup sono completate da Marco Galassi (Team Malucelli – Centro Porsche Mantova), Pablo Biolghini (Racevent) e Johannes Zelger (Tsunami RT).

Silver Cup

Nella Silver Cup saranno in azione le 911 GT3 Cup leggermente più datate, ovvero il modello 991 gen.II. La sostituzione delle “gen.I” ha rivitalizzato la categoria, che consente a Ebimotors, Malucelli e Raptor Engineering di essere le uniche scuderie protagoniste in tutte le classi al via.

Con Ebimotors tornano Luigi Peroni e Paolo Venerosi Pesciolini (Centro Porsche Firenze), con il Team Malucelli Marco Parisini e con Raptor il nuovo alfiere Massimiliano Donzelli (Centro Porsche Catania). Nella rincorsa al titolo della Silver Cup un ruolo di primo piano spetta quindi al vicecampione Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e a un outsider come Matteo Rovida (BeDriver – Centro Porsche Piacenza).

Programma completo

Il primo round della Carrera Cup Italia 2022 prende il via a Imola oggi alle 15.50 con la sessione di prove libere, ampliata quest’anno a 80 minuti, 20 in più rispetto al passato. Sabato le qualifiche sono in programma dalle 9.50 alle 10.25 (PQ1) e dalle 10.35 alle 10.50, la sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e la griglia definitiva di gara 1, con partenza nel pomeriggio alle 16.00 e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206). Gara 2 si disputa domenica con partenza alle 12.30 e diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gli iscritti per Imola

N. Pilota Team 1 Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport 3 Keagan Masters AB Racing 5 Kajus Siksnelis Ombra Racing 7 Stefano Monaco Dinamic Motorsport 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Bonaldi Motorsport 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 15 Aldo Festante Raptor Engineering 16 Matteo Malucelli Team Malucelli 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 25 Alessandro Giardelli Ebimotors 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Ombra Racing 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 53 Pietro Negra Ebimotors 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 63 Luca Pastorelli Krypton Motorsport 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 77 Pablo Biolghini Racevent 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 79 Johannes Zelger Tsunami RT 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 85 Matteo Rovida BeDriver 86 Max Donzelli Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo Ombra Racing 91 Gabriel Rindone EF Racing 99 Mike Knutzov EF Racing