Carrera Cup Italia | La Michelin Cup è già d'assalto a Misano!

Non c'è solo la rincorsa a Ten Voorde nel primo round della Porsche Carrera Cup Italia 2023 a Misano. E' infatti scattata con il consueto agonismo anche la Michelin Cup del monomarca tricolore. I piloti "bronze" più attesi della categoria non si sono fatti attendere, in particolare Alberto De Amicis, ma i risultati di gara 1 ieri non sono stati così scontati e oggi in gara 2 alcune carte saranno rimescolate dalla nuova griglia di partenza.

De Amicis, vincitore ieri, e Francesco Maria Fenici, terzo sul podio, prenderanno di nuovo il via davanti agli altri contendenti, ma alle loro spalle stavolta nn ci sarà Alex De Giacomi, secondo in gara 1, bensì Paolo Gnemmi, seguito da Gianluca Giorgi e Carlo Scanzi, con De Giacomi che dunque scatterà soltanto sesto.

Insomma, la situazione è in divenire e solo dopo gara 2 si potranno tirare le prime somme, tanto che lo stesso De Amicis, tornato lo scorso anno con Ebimotors, è sì felice per la vittoria colta sabato, ma allo stesso prudente in ottica stagionale: “Gara 1 - ha dichiarato il pilota di Guidonia - è andata bene e fino alla safety car il passo era notevole. La safety però ha rimescolato le carte e complicato tutto perché la gara è diventata più nervosa e De Giacomi aveva un ottimo ritmo a quel punto, di conseguenza è stata da curare la gestione. Francamente penso a gestire gara per gara, non è un campionato dove si può pensare al titolo alla prima corsa. Di sicuro la cosa principale è fare punti in tutte le gare ed evitare quanto possibile confusione e incidenti e concentrarsi su ogni turno. Oggi comunque le risposte che volevo le ho avute”.

Il suo primo inseguitore, De Giacomi, d'altro canto oggi è chiamato a risalire e pure lui è conscio di quanto la stagione sia ancora lunga e i rivali veloci: “Ieri - ha spiegato il bresciano di Tsunami RT - in mattinata non l’avrei mai detto, avrei forse sperato in un podio ma non in un secondo posto attaccato a De Amicis, invece bene, in gara abbiamo ottenuto i frutti che speravamo. Alberto è velocissimo, in qualifica l’ha sempre dimostrato, quindi è un osso duro, Francesco anche lui è stato molto veloce nelle qualifiche e lo è stato per tutto il weekend, quindi devo fare i complimenti a tutti quelli del podio. Il titolo? In Carrera Cup non si può mai dire nulla fino all’ultima gara, quest’anno lo vedo molto, molto agguerrito, di sicuro devo lavorare molto per la qualifica”.

Ha iniziato molto bene la stagione anche Fenici, un fatto che all'alfiere di AB Racing non era successo un anno fa, come lo stesso pilota romano di origini reatine ha sottolineato: “Prima gara, primo podio, stavolta ce l’abbiamo fatta a iniziare bene. Sono contento, ho fatto anche una bella partenza, che è sempre stato un po’ un mio punto debole. Felice per il ritmo perché avevo un buon passo, costante e senza errori, poi la machcina era buona e quindi grazie al team. Considerando che lo scorso anno il primo weekend non ho visto il traguardo in entrambe le gare questo podio è un buon viatico per la stagione”.