Carrera Cup Italia | Imola: una griglia nel segno del 3!

E’ una griglia di partenza nel segno del 3 quella che si schiererà al via di gara 1 del primo round della Porsche Carrera Cup Italia a Imola oggi pomeriggio. Tre come il trio di piloti più esperti formato da Diego Bertonelli, Alberto Cerqui e Matteo Malucelli che in qualifica ha prevalso sugli under dello Scholarship Programme, forse partiti troppo presto nei 15 minuti finali della decisiva PQ2 mentre il circuito continuava ad asciugarsi.

Forse la chiave a inizio PQ2 è stata proprio attendere quell'attimo in più che la pista del Santerno migliorasse ancora, con Bertonelli che ha azzardato una scelta di... serbatoio caricando meno benzina e settando il crono che gli è valso la pole position poco prima dell’ultimo tentativo degli altri.

Al driver toscano glie è andata bene sul filo di lana e ora sarà feroce lo start di gara 1, con Cerqui che, a proposito di 3, è secondo per soli 3 millesimi e Malucelli terzo per soli 31. Un bel film vissuto nel finale di qualifica che ora attende il secondo tempo in gara 1. La partenza potrebbe anche rivelarsi momento topico della contesa, visto che a Imola i sorpassi non sono certo dei più agevoli. E ci sarà da controllare bene anche il meteo, visto che al momento recita asciutto ma il cielo è ancora ben coperto.

A fine qualifiche, Bertonelli ha così commentato dopo la foto di rito per il trofeo Q8 Hi Perform consegnato da Porsche Italia al poleman di giornata: “A inizio qualifica con le gomme da bagnato eravamo in difficoltà, poi ci siamo ripresi con le slick. Il team ha azzeccato l’assetto, non potevo giocarmi gli ultimi due giri, infatti il tempo l’ho fatto appena prima. La mia paura era che riuscissero a migliorarlo. Io non avevo più benzina. Sono contento perché una pole ‘vera’ in Carrera Cup non l’avevo mai fatta, mancava sempre pochissimo e nel 2019 a Misano partii davanti ma solo per una penalty a Kujala. Stavolta è andata, la partenza qui conta tanto, sull’asciutto siamo a posto ma condizioni di gara non l’abbiamo mai sperimentate perché per quanto una possa simulare non è mai la stessa cosa. Vedremo!”.