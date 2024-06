Carrera Cup Italia | Imola: Ten Voorde "vola" con i piedi per terra!

Sembra che voli, e lo farà davvero subito dopo gara 1 di oggi pomeriggio per raggiungere la 24 Ore del Nurburgring e spararsi un paio di stint doppi notturni, ma Larry Ten Voorde è in realtà sempre ben ancorato con i piedi per terra.

Anche nelle più volte interrotte qualifiche del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia di stamattina, a Imola il campione in carica della Fulgenzi Racing ha saputo tirare fuori il coniglio dal cilindro. Con grande senso "pratico", appunto, badando al sodo, a trovare le condizioni migliori possibili pur fra traffico, bandiere rosse e meno grip del solito.

Il crono che gli è valso la pole position per gara 1 delle 15.20 (diretta Dazn) non è in effetti trascendentale (1'43"255, la pole 2023 di Klein era in 43 netto e in Supercup due settimane fa Ten Voorde scese a 42"4), ma il risultato "remains the same", canterebbero gli Zeppelin, cioè resta lo stesso: davanti a tutti c'è sempre lui e i diretti rivali sono ancora una volta costretti a inseguirlo.

Proprio nel weekend in cui ha scelto di partecipare anche alla 24 Ore del Nurburgring e la concorrenza dovrebbe approfittarne al massimo, perché comunque gestire due eventi del genere non è cosa da poco. Ma lui, sempre con senso pratico, non fa una piega e punta sulla sua grande esperienza nel mondo delle 911 GT3 Cup, oltre che su una preparazione fisica e mentale davvero di altissimo livello.

In più il Nurburgring rappresenta un ottimo allenamento in vista di un 2025 che lo vedrebbe sempre più impegnato nel mondo delle corse endurance. Insomma, niente è lasciato al caso nelle possibilità che si presentano, che Ten Voorde cerca sempre di trasformare in opportunità: "E' importante scattare dalla prima fila ma, onestamente, sono un 'racer', e quando sento che possiamo migliorare poi miglioriamo, questa è la via da seguire per la perfezione. E di sicuro un po' ce la godiamo questa pole".

Visto il tuo impegno notturno alla 24 Ore del Nurburgring, forse qui a Imola è anche più importante la pole di gara 2 domani che quella di gara 1 oggi?

"Perché? (scherzando, ndr) è un bene essere in pole ogni giorno! Comunque credo che domani sarò un po' più stanco quindi intanto andiamo per la pole di oggi."

In una qualifica così complessa, come ci sei riuscito?

"Onestamente non è stato per nulla semplice. Per tutti, credo. La pista era molto scivolosa, ci sono state diverse uscite, abbiamo fatto il meglio possibile e alla fine sono rimasto sorpreso della doppia pole conquistata. Sono davvero contento del risultato, anche per il team, ce l'abbiamo fatta ancora una volta quando avrebbe potuto facilmente essere una P5 o P6 proprio perché era molto difficile, fra la ghiaia in pista, no grip e le interuzioni ."