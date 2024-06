Carrera Cup Italia | Imola, Ten Voorde: ora lasciatemi dormire!

E ora sono 20 i punti di vantaggio che Larry Ten Voorde vanta su Keagan Masters nella classifica stilata nel post-secondo round della Porsche Carrera Cup Italia. Un weekend da en plein completo per il campione in carica di Enrico Fulgenzi Racing e quasi non ci sono più parole per definirlo (se n'è aggiunta una, però: instancabile!): doppietta in qualifica e doppietta in gara con entrambi i giri veloci conquistati.

Totale? Beh, a parte qualche sicuro rimpianto di qualche rivale, 56 punti pesanti che lo lanciano in una "quasi" fuga che al Mugello a metà luglio Masters e gli altri contendenti dovranno cercare di arginare nel migliore dei modi, almeno come riuscito al sudafricano del Team Q8 Hi Perform a Misano.

Anche perché l'olandese non sembra neanche aver patito il viaggio in Germania tra ieri sera e stamattina per prendere parte alla concomitante 24 Ore del Nurburgring. Un impegno che alla fine l'ha visto scendere in pista per molto meno tempo del previsto.

Il perché sta dell'interruzione per nebbia della classica gara endurance, decisa dalla direzione gara ieri sera intorno alle 23.30. Stamattina Ten Voorde si è ripresentato regolarmente al via e dopo aver dominato gara 2 del monomarca tricolore si è così espresso: "Oggi abbiamo provato di essere una squadra, abbiamo fatto un altro passo in avanti e sono felice. La macchina era ben bilanciata, avevo un ottimo ritmo e ho potuto fare il mio, avevo un ottimo feeling. C'è stata una bella lotta con Masters in partenza e anche con Klein. Sono contento ma onestamente anche stanco, ora che tutto è finito posso andare a riposarmi, anche se sono riuscito a dormire un po' ed è stato meglio di niente".

Di seguito le attuali classifiche della Porsche Carrera Cup Italia alla luce di quanto vissuto nel weekend sul circuito del Santerno.

Assoluta: 1. Ten Voorde 106 punti; 2. Masters 86; 3. Braschi 49; 4. Zendeli 46; 5. Klein 43; 6. Cerqui 37; 7. Stiak e Festante 36; 9. Bertonelli 31; 10. Quaresmini 24.

Rookie: 1. Braschi 49 punti; 2. Zendeli 46; 3. Gregor 16; 4. Olivieri 3; 5. Pujatti 2.

Michelin Cup: 1. Fenici 39 punti; 2. Giorgi 38; 3. Gnemmi 37; 4. Pastorelli 35; 5. De Giacomi 27.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing 113 punti; 2. Dinamic Motorsport 101; 3. Target Competition 93; 4. BeDriver 63; 5. The Driving Experiences 59.