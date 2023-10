Carrera Cup Italia | Imola, Ten Voorde: "Ora darò tutto per me e Fulgenzi!"

Il fatto di essere davanti già nelle libere del venerdì quando ti giochi un campionato sicuramente aiuta, in ogni caso Larry Ten Voorde ha finora sempre saputo dimostrarsi sereno e sorridente in Carrera Cup Italia e Imola oggi non fa eccezione.

Il pilota olandese dell'Enrico Fulgenzi Racing non fa una piega mentre attende il suo turno per lo shooting foto programmato nel post free practice e con tono pacato ma sicuro di sé commenta così la sessione che ha aperto l'appuntamento che deciderà il titolo: "Le libere sono andate abbastanza bene. Abbiamo provato il bilanciamento, la guida... credo che la pista permetta diverse traiettorie perché puoi andare sui cordoli in vari modi e la linea seguente sarà diversa. Mi piace Imola, conservo dei buoni ricordi ed è una pista dalle tante passioni e quando guidi in Carrera Cup Italia la passione è ancora maggiore!".

Sa quali tasti toccare il 27enne olandese, fresco di terzo titolo in Carrera Cup Germany, già due volte re in Porsche Supercup e ora pronto a dare l'assalto al suo primo titolo nel monomarca di Porsche Italia dall'alto della sua prima posizione in classifica.

Domani (sabato) potrebbe già diventare il giorno giusto, tra qualifiche e gara 1: "Non vedevo l’ora di arrivare a questo ultimo round, darò tutto per me stesso e per Enrico Fulgenzi. Anche lui ha fatto tutto il necessario per mettere insieme tutto questo. Naturalmente mi piacerebbe molto portare in dote il titolo ai ragazzi ma non dimentichiamoci che la competizione è a un livello molto alto. Ci sono molti piloti che possono giocarsi il titolo e di sicuro sarà un appuntamento emozionante”.

L'ultimo pensiero è in vista delle qualifiche che decideranno le due griglie di partenza delle gare di Imola: “I tempi scenderanno in qualifica, ovviamente saremo più veloci, la pista migliora a ogni giro e domani a gomma nuova con 37 Porsche in pista migliorerà molto, sarà divertente!”.