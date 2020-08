Carrera Cup Italia, Imola: pronti per gara 1, Locanto c'è

Galeotte furono le Acque Minerali di Imola nella terza qualifica stagionale della Porsche Carrera Cup Italia. Mentre è pronta a partire la gara 1 del weekend sul circuito del Santerno, il team SVC ha riparato a tempo di record la 911 GT3 Cup danneggiatasi soprattutto all'anteriore dopo l'uscita di pista e l'impatto contro le barriere occorso stamattina in qualifica a Diego Locanto all'uscita delle Acque Minerali.

Il gentleman driver di origini siciliane si schiererà al via (17esimo, quarto di Michelin Cup) e potrà giocarsi le proprie opportunità di podio di categoria, mentre nelle prime file sarà Gianmarco Quaresmini a dover rifarsi dopo la sbavatura che, a suo dire, gli è costata una probabile prima fila, avvenuta anche questa alle Acque Minerali.

Il campione 2018 del team Tsunami RT scatterà solo 7° e sta addirittura valutando l'opportunità di montare degli pneumatici "jolly" nuovi per cercare la rimonta sui battistrada, con David Fumanelli in pole position seguito da Stefano Monaco, Simone Iaquinta (tornato con soddisfazione competitivo anche in qualifica sul giro secco), Alberto Cerqui, Marzio Moretti e Aldo Festante.

Un cambio in griglia di partenza rispetto alle qualifiche riguarda invece Leonardo Caglioni, che era stato penalizzato di due posizioni nel post-Misano per un contatto con Luca Pastorelli. Il rookie di Ombra Racing le sconta schierandosi 12esimo anziché decimo, con Bashar Mardini e Nicola Baldan che così guadagnano una posizione rispetto ai piazzamenti ottenuti stamattina.