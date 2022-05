Carrera Cup Italia | Imola: ancora Bertonelli, pole per 3 millesimi!

Tanto tuonò che a Imola non piovve e la prima, vibrante qualifica della Porsche Carrera Cup 2022, risoltasi per soli 3 millesimi a favore di Diego Bertonelli in pole position su Alberto Cerqui, si è svolta in condizioni inizialmente di umido e su gomme rain ma con pista in asciugamento, con conseguente passaggio alle Michelin slick.

E infatti è stato un finale concitato già quello della PQ1, con i tempi che continuavano a scendere e mutamenti repentini della classifica, fino alla clamorosa esclusione di Gianmarco Quaresmini (uscito di pista per il cedimento della scatola dello sterzo dopo un precedente contatto con Vukov a inizio turno) dalla top-15 ammessa alla decisiva PQ2, mentre è stato chirurgico Alberto De Amicis a passare il taglio con Ebimotors, unico a riuscirci in Michelin Cup, con conseguente pole di categoria (e 15esimo assoluto).

Dopo il miglior crono di Giammarco Levorato (Tsunami RT) in 1'46"06 in PQ1, nella successiva sessione la rincorsa alla pole e ai primi 3 punti della stagione è stata frenetica. Bertonelli e il team BeDriver hanno piazzato la zampata vincente in 1'44"684 a pochi minuti dalla fine.

Il crono settato dal vicecampione 2019 ha retto agli assalti finali di Cerqui, secondo appunto per un nulla con il team Ghinzani Arco, e di Matteo Malucelli, che scatterà dunque dalla terza piazzola della griglia dopo aver concluso la qualifica a soli 31 millesimi dal poleman.

A seguire diversi under dello Scholarship programme, con quarto alle spalle del trio più esperto la sorpresa di ieri Keagan Masters, che continua a mostrare una verve quasi da veterano anche sull'asciutto nonostante l'esordio assoluto a Imola e sulla 911 GT3 Cup.

Il 22enne sudafricano di AB Racing ha concluso a 2 decimi da Bertonelli, precedendo di pochi millesimi Leo Caglioni, in top-5 con Ombra Racing, e Giorgio Amati con la seconda 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport.

Settimo tempo per Ale Giardelli ed Ebimotors a 4 decimi, seguiti in top-10 da un pimpante Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport), da Levorato (nono dopo il best lap in PQ1) e da Aldo Festante (Raptor Engineering).

A 7 decimi si sono piazzati 11esimo e 12esimo rispettivamente il rientrante Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport) e il campione 2013 Enrico Fulgenzi con il suo team. Oltre al secondo, invece, Stefano Monaco (Dinamic Motorsport) e Benny Strignano (Villorba Corse).

Mentre il 17enne rookie lituano di Ombra Racing Kajus Siksnelis è stato il primo dei non qualificati in PQ2 concludendo comunque buon 16esimo all'esordio, Jorge Lorenzo scatterà dalla nona fila con il 18esimo tempo di qualifica (1'48"771) la sua prima gara in Carrera Cup Italia.

Lo spagnolo già iridato della MotoGP ha saltato per impegni propri le libere di ieri e stamattina si era presentato con aria abbastanza rilassata, anche scherzando nel pre-qualifica con lo staff del Team Q8 Hi Perform e di Porsche Italia. Poi in pista si è ben comportato nonostante le insidie delle condizioni miste, riuscendo anche a ottenere un'incoraggiante progressione nei tempi.

Passando alla Michelin Cup, il già citato De Amicis rientra subito con una squillante pole position, con secondo rilievo di categoria per un ottimo Piero Randazzo (Ombra Racing), seguito a sua volta da Francesco Maria Fenici (AB Racing) e da Alex De Giacomi (Tsunami RT), mentre il campione in carica Marco Cassarà (Raptor Engineering) è rimasto attardato proprio nel finale della PQ1, chiudendo solo 31esimo assoluto (e 11esimo di classe).

Fra le "991 gen.II" della Silver Cup, rispetta i pronostici Davide Scanniocchio, in pole per ZRS Motorsprot, mentre Matteo Rovida recupera dopo l'uscita nelle libere e si piazza secondo davanti a Max Donzelli (Raptor Engineering), soddisfatto del terzo tempo di classe ottenuto in un giro in cui ha dovuto "alzare" per far passare un pilota Pro.

Oggi pomeriggio alle 16.00 gara 1 inaugura la stagione in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 di Sky) e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .