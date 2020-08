Carrera Cup Italia, Imola: per Fumanelli ok il ritmo è subito giusto

Gran lavoro di team e piloti nel venerdì di libere della Carrera Cup Italia a Imola. Nelle parole dei migliori tre protagonisti della sessione odierna traspare l'alto livello tecnico insito nella sfida del terzo round del monomarca di Porsche Italia.

Competitività elevata, pista storicamente emozionante ma alla quale meglio iniziare dandole del lei e caldo comunque rovente anche a metà pomeriggio. Più o meno le condizioni che i 23 piloti attesi al via troveranno domani in gara 1, fissata per sabato alle 16.00.

David Fumanelli ha iniziato benissimo il weekend sulle rive del Santerno e nelle libere ha staccato il miglior tempo di giornata in 1'44"329, di ben sei decimi più veloce rispetto ai più immediati inseguitori, Stefano Monaco e Simone Iaquinta, gli unici a scendere con lui al di sotto del muro dell'1 e 45.

Un muro che però appare ancora altino (circa un secondo) rispetto agli standard del passato visti qui a Imola con le 911 GT3 Cup di ultima generazione, ma certamente anche le condizioni trovate in pista non erano delle più favorevoli con ben 44 gradi sull'asfalto. In ogni caso, il distacco inflitto da Fumanelli al resto del gruppo è importante, ancor di più considerando il fatto che, spiega il pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform, "non ho messo gomma nuova, mi son trovato bene subito qui a Imola e abbiamo fatto prove interessanti".

Un'annotazione non da poco quella del driver brianzolo, anche se comunque le Michelin utilizzate erano molto 'fresche'. Più veloce del venerdì anche a Misano, Fumanelli è già proiettato alle sfide di sabato, sperando in un finale diverso rispetto a quanto avvenuto sul circuito adriatico: "Dobbiamo cercare di massimizzare il potenziale in qualifica, ma soprattutto in gara, cercando di partire finalmente bene".

Primo degli inseguitori, il post-libere di Monaco sottolinea invece il gran lavoro svolto insieme al team Dinamic Motorsport prima di trovare la quadra, arrivata solo nel finale di sessione: "Le prove sono andate bene - sottolinea il 21enne italo-svizzero dello Scholarship Programme - anche se ho iniziato un po' in confusione perché qui a Imola non ho una grande esperienza e avevamo un po' di problemi con le pressioni. Poi abbiamo sistemato quelle e l'assetto e anche io mi sono 'messo a posto'. Ho capito dove poter tagliare e dove no e verso fine prova siamo riusciti a tirar fuori il tempo che ci ha portati in P2. Non me l'aspettavo, sono contento e speriamo di continuare su questo passo domani".

Dal terzo posto, ovvero al "centro" della top-5, monopolizzata dai primi 5 anche della classifica di campionato, Iaquinta commenta così (e la parola "interessante" compare qui come nelle parole di Fumanelli) il suo venerdì con la 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport: "Un turno di libere molto interessante. Sono riuscito a raccogliere molti dati importanti che mi serviranno sia per il setup da gara sia per quello da qualifica. Sono molto fiducioso. Il lavoro del team è stato eccellente e abbiamo le basi giuste per poter far bene anche domani".

Rimettiamo gli orologi: sabato mattina qualifiche a partire dalle 9.50...