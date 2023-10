Carrera Cup Italia | Imola: novità Freymuth in casa Raptor!

Si chiama Sebastian Freymuth, ha 21 anni ed è la novità che Raptor Engineering (in collaborazione con The Driving Experiences) porterà all'esordio in Porsche Carrera Cup Italia nell'ultimo round di questo fine settimana a Imola.

Ancora una volta nel segno dei giovani piloti, dunque, è la strada intrapresa dal team modenese diretto da Andrea Palma, che in vista del gran finale di stagione punta sulla linea verde su entrambe le 911 GT3 Cup targate Centro Porsche Catania, affidate all'inedita line-up composta dal rookie siciliano Giuseppe Guirreri, alla prima stagione nell'automobilismo, e appunto dalla new-entry tedesca.

Classe 2002, con trascorsi anche in monoposto (F4 Italiana compresa) e in arrivo dalla Carrera Cup Germany, conclusasi proprio lo scorso fine settimana a Hockenheim, Freymuth sarà per la prima volta al via sia con il team Raptor sia nel monomarca tricolore, dove all’esordio cercherà immediatamente di posizionarsi in zona punti.

Proprio la zona punti è stato il grande obiettivo da raggiungere per il suo nuovo compagno di box, che con i suoi 17 anni appena compiuti è il più giovane in assoluto in campionato: per Guirreri missione compiuta in gara 2 dello scorso round, nella cornice ideale del Porsche Festival andato in scena a Misano.

Il giovane driver di Santa Margherita di Belice, nell’agrigentino, sarà da par suo all'esordio in gara a Imola, dove la settimana scorsa (con Simone Iaquinta ad affiancarlo nelle vesti di coach) ha effettuato con profitto due giornate di test in vista dell’impegnativa sfida che concluderà la stagione.

“Ci presenteremo all’ultima sfida con buone prospettive - ha dichiarato il team principal Palma -. Per Guirreri i test sono stati molto importanti, gli hanno permesso di crescere e fare davvero un bel salto in avanti. Per questo speriamo che riesca a concretizzare il tutto anche nel weekend di gara, magari iniziando dalla qualifica visto che ora sa sfruttare meglio la gomma nuova e potrà partire un po’ più avanti in griglia."

"Freymuth, invece, ha già una discreta esperienza, ma è un po’ da scoprire. Non lo conosciamo benissimo, ma questo nuovo giovane già ci trasmette ulteriori motivazioni nel voler concludere al meglio la stagione per poi concentrarci fin da subito sul prossimo futuro, per il quale stiamo già lavorando. E non mancheranno le novità”.