Carrera Cup Italia | Imola: Lorenzo passa l’esame nelle condizioni più insidiose

Si è fatto attendere Jorge Lorenzo a Imola, dove è stato assente ieri per importanti in Spagna, poi stamattina si è presentato regolarmente e anche sorridente nelle nuove vesti di pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform, con tanto di nuovo casco, per l'esordio nella Porsche Carrera Cup Italia.

Nel primo round del monomarca tricolore, il pluricampione della MotoGP ha disputato una qualifica solida debuttando proprio nelle condizioni più insidiose, tra umido e asciutto. Al termine del turno, nel quale ha ottenuto la 18esima posizione (su 37; in 1'48"771) per la griglia di partenza della gara 1 di oggi pomeriggio, il maiorchino era piuttosto soddisfatto e ha così commentato a Motorsport.com: "Abbastanza bene in prova. Ieri non ho potuto disputare le libere per un impegno improrogabile a Madrid, sono arrivato direttamente in qualifica e non è stato facile".

Condizioni mutevoli...

"All’inizio eravamo con le rain, ma sul tracciato c’era comunque troppo asciutto. Siamo passati alle slick e sul finire del turno la pista era abbastanza buona. Per la poca esperienza che ho, ho ottenuto una buona posizione. Ci aspettiamo di poter lottare per prendere qualche punto."

Come sei arrivato a migliorarti giro dopo giro?

"Con le slick era difficile. All’inizio dovevi stare molto attento, avere pazienza nel scaldarle e attendere che la pista migliorasse, perché si asciugava molto velocemente. All’ultimo giro ho rischiato un po’ di più, ho abbassato un secondo e mezzo e questo mi ha quasi permesso di passare in PQ2."

Che cosa ti aspetti ora in partenza proprio dal centro di un gruppo così numeroso?

“Sarà di sicuro complicato. E’ una delle mie prime partenze in auto e anche la procedura di inzio gara è diversa. Non dobbiamo creare caos, dobbiamo passare indenni i primi due giri".