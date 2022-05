Carrera Cup Italia, Imola: Fulgenzi timbra il cartellino in gara 2

Il sigillo finale sul primo round della Porsche Carrera Cup Italia lo mette Enrico Fulgenzi. E sembra un sigillo di garanzia: ogni anno il driver jesino campione 2013 c'è. Oggi ha vinto gara 2 dalla pole position "ereditata" sulla griglia invertita dei primi 6 di ieri, seguito sul podio di un'altra corsa che è stato un autentico spot per l'automobilismo sia per lo spettacolo sia per la correttezza vista in pista da un Gianmarco Quaresmini in versione "squalo" dal nono posto iniziale e da Giammarco Levorato, miglior under di giornata e al primo podio personale nel monomarca di Porsche Italia.

Quaresmini, autore di una bella serie di infilate con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing, approfittando anche delle Michelin nuove non utilizzate nella sfortunata qualifica che ha condizionato il suo weekend, a metà gara era già negli scarichi del leader.

Fulgenzi è stato a sua volta bravissimo con la vettura del suo team prima a scattare perfettamente al via, poi a gestire la safety car del giro 3 entrata dopo il contatto che ha messo fuori dai giochi Jorge Lorenzo e infine a difendersi in maniera decisa ma pulita dagli attacchi del rivale bresciano.

Alla fine il campione 2013 ha preceduto in volata il campione 2018 e alle loro spalle, bravo a guidare sempre pulito e a tenersi lontano da qualsiasi contatto, l'ottimo ritmo impresso alla propria gara da Levorato ha consentito al giovane padovano di Tsunami RT di concludere terzo celebrando con il suo primo champagne "made in Carrera Cup".

Dunque podio rivoluzionato rispetto a ieri, anche se Alberto Cerqui ha provato più volte a rientrarci. Dopo il secondo posto di sabato il campione in carica ha concluso quarto per Ghinzani Arco Motorsport, rosicchiando qualche punto al capoclassifica Diego Bertonelli. Il toscano di BeDriver era risalito pure lui in zona podio ma ha pagato un errore in uscita dalla Rivazza 1 che gli ha fatto perdere diverse posizioni.

Dopo pole e vittoria di sabato, per Bertonelli è arrivato un sesto posto comunque prezioso, preceduto da Giorgio Amati, che con Ghinzani Arco Motorsport ha bissato il quinto posto ottenuto ieri, un po' "frenato" forse da un setup non perfetto che non gli ha consentito di mantenere il secondo posto del via dopo i buoni riscontri delle prime tornate.

Anche Leo Caglioni, che scattava quarto dopo il podio di ieri, ha faticato a trovare ritmo, concludendo comunque decimo e quindi in top-10 con la seconda 911 GT3 Cup di Ombra Racing. Tra Bertonelli e il giovane bergamasco si è inserito battagliando con il coltello fra i denti un ottimo Lodovico Laurini, settimo con Dinamic Motorsport davanti a Keagan Masters, la sorpresa di AB Racing autore del giro più veloce in 1'45"545.

Il 22enne sudafricano ha ingaggiato un bellissimo duello con Aldo Festante nel finale. Il driver campano di Raptor Engineering ha prima superato il rivale, ma poi ha dovuto accontentarsi di un comunque positivo nono posto, che migliora la top-10 di ieri.

Fra i Pro, ancora una gara difficile per Ale Giardelli (Ebimotors), 11esimo, e soprattutto per Matteo Malucelli, che in realtà nei primi giri era stato autore di alcuni bei sorpassi ma proprio all'ultimo passaggio è stato costretto a rientrare ai box. Lorenzo, come accennato, mentre si trovava in 15esima posizione (e quindi nei punti) è stato costretto al ritiro al terzo passaggio al Tamburello, quando è finito in ghiaia dopo un contatto tra la 911 GT3 Cup del Team Q8 HI Perform e quella di Dinamic Motorsport del 17enne rookie lituano Kajus Siksnelis, che ha probabilmente preteso troppo in staccata.

Un primo giro senza sbavature ha consentito a Luca Pastorelli e a Krypton Motorsport di superare Alex De Giacomi conservando il primo posto di Michelin Cup fino al traguardo. Dopo il successo di ieri, per il bresciano di Tsunami RT arriva un bel secondo posto, seguito dal rimontante Piero Randazzo, terzo con Ombra Racing per riscattare l'errore di ieri. Alle sue spalle Alberto De Amicis, quarto in progressione con Ebimotors dopo la penalty per jump start che ieri lo ha privato della vittoria.

Il pilota di Guidonia ha preceduto il compagno di squadra Paolo Gnemmi, quinto, mentre il campione in carica Marco Cassarà deve dire presto addio alle speranze di podio a causa di un detrito che gli ha forato la posteriore sinistra costringendolo a un pit stop nella prima parte di gara.

Tra le 991 gen.II della Silver Cup, movimentata da diversi contatti che di fatto hanno escluso Max Donzelli dalla contesa, sul podio fanno festa Matteo Rovida, al primo centro con BeDriver, Paolo Venerosi, secondo dopo la vittoria di ieri con Ebimotors, e il vicecampione Davide Scannicchio, terzo con ZRS Motorsport.

Con una classifica assoluta in evoluzione, per il secondo round 2022 la Carrera Cup Italia approderà al Misano il 3-5 giugno.