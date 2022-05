Carrera Cup Italia | Imola: Bertonelli perfetto in gara 1!

La stagione della Porsche Carrera Cup Italia si è aperta sotto il segno di Diego Bertonelli, dominatore assoluto a Imola dopo aver griffato dalla pole position e con tanto di giro più veloce la gara 1 del primo sabato dell'anno. Sul podio il driver toscano vicecampione 2019 ha preceduto il campione in carica Alberto Cerqui e Leonardo Caglioni, il migliore fra gli under dello Scholarship Programme che proprio sulla pista del Santerno colse il suo primo successo lo scorso anno.

Bertonelli è stato autore di una partenza perfetta e al quinto passaggio ha gestito benissimo il primo re-start dalla safety car entrata in pista già al giro 2 per i ritiri di Negra, Fenici e poi anche di Knutzov. Alle spalle dell'alfiere BeDriver, nel frattempo, secondo si confermava Cerqui, mentre Matteo Malucelli si piantava al via dalla terza casella della griglia ritrovandosi a centro gruppo.

Bravi a schivarlo tutti i piloti che partivano dietro, con Keagan Masters pronto a prendersi il terzo posto e a insidiare Cerqui. Al restart del quinto giro, infatti, il 22enne rookie sudafricano di AB Racing, sorpresa di libere e qualifiche, attaccava l'alfiere Ghinzani Arco Motorsport, passandolo all'entrata della Villeneuve ma finendo poi largo in uscita e ritrovandosi soltanto ottavo, favorendo così Caglioni, che da quarto saliva terzo con Ombra Racing.

Da lì in poi è stato un mologo di Bertonelli, che ha risposto colpo su colpo ai tentativi di recupero di Cerqui. Nel frattempo dietro a Caglioni si assestava un brillante Giammarco Levorato (Tsunami RT), mentre dal quinto posto Giorgio Amati (Ghinzani Arco Motorsport) faticava a tenere dietro Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport) ed Enrico Fulgenzi (EF Racing), che a sua volta ha dovuto vedersela ancora con un Masters sempre insidioso, rispondendo a un attacco deciso alle Acque Minerali.

A pochi minuti dalla fine un errore di Piero Randazzo (Ombra Racing), finito in ghiaia al Tamburello, costringeva la direzione gara a impiegare per la seconda volta la Porsche Taycan presente come safety car, con conseguente ricompattamento del gruppo e ripartenza proprio all'ultimo giro.

Bertonelli, che si era visto privare di tutto il vantaggio accumulato, non ha sbagliato nulla neppure in quel frangente decisivo e ha tagliato il traguardo davanti a Cerqui, Caglioni, Levorato, Amati e Fulgenzi, sesto e che nella griglia invertita di gara 2 domani (domenica) scatterà quindi dalla pole position.

Merito (o demerito) anche di Fontana, che forse azzardando troppo nel tentativo di attaccare Amati all'ultimo giro finisce in ghiaia rientrando soltanto 13esimo. Dietro a Fulgenzi, Masters chiude dunque settimo all'esordio, Lodovico Laurini (Dinamic Motorsport) è solido ottavo senza sbavature, Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing) è nono dopo una bella rimonta da 20esimo, e Aldo Festante completa la top-10 alla prima apparizione con Raptor Engineering.

In zona punti entrano quindi Ale Giardelli, autore di un non perfetto spunto in partenza alla prima presenza con Ebimotors, Malucelli, risalito 12esimo dopo il difficile inizio, il già citato Fontana, Benny Strignano 14esimo con Villorba Corse e Stefano Monaco (Dinamic Motorsport.

Si conclude con un convincente 19esimo posto, artigliato nel finale grazie a un paio di bei sorpassi, l'esordio di Jorge Lorenzo in Carrera Cup Italia. Il pilota ufficiale del Team Q8 HI Perform ha anche gestito bene le fasi di safety car e ripartenza e probabilmente migliorerà anche nello start da fermo dopo aver perso qualche posizione al via.

Il 18esimo posto assoluto è valso ad Alberto De Amicis, già poleman di categoria, la vittoria in Michelin Cup. Il portacolori Ebimotors ha fatto festa sul podio con Alex De Giacomi, secondo con Tsunami RT dopo l'uscita di Randazzo nel finale, e con Luca Pastorelli, salito terzo con Krypton Motorsport. Ottima la rimonta del campione in carica Marco Cassarà, quarto di classe dopo essere scattato 11esimo e addirittura 31esimo assoluto.

In Silver Cup primo centro per Paolo Venerosi (Ebimotors), pronto ad approfittare del duello finale tra Max Donzelli (Raptor Engineering), super a prendere la testa in partenza, e Davide Scannicchio (ZRS Motorsport), riuscito poi a concludere secondo. Per Donzelli arriva invece soltanto la quinta piazza, superato anche da Matteo Rovida, terzo sul podio a completare una giornata da incorniciare per BeDriver.

Domani (domenica) gara 2 completa il primo weekend stagionale del monomarca tricolore a partire dalle 12.30 in diretta tv su Cielo (26 digitale terrestre) e Sky Sport Arena (Sky 204) e in live streaming su www.carreracupitalia.it. Come detto Fulgenzi in pole, seguito da Amati, Levorato, Caglioni, Cerqui e Bertonelli.