Carrera Cup Italia | Imola decide il campione, tutti contro Ten Voorde

Imola decide tutti i destini della Porsche Carrera Cup Italia 2023 con un settebello di big pronti a infuocare la rincorsa al titolo e molti altri piloti di vertice (anche nuovi!) attesi alla sfida finale in pista il prossimo weekend (27-29 ottobre).

E’ un ultimo round delle grandi occasioni dal quale usciranno i campioni di una stagione vibrante e caratterizzata da qualità e numeri in continua crescita. Sui leggendari saliscendi del circuito del Santerno sono pronti a sfidarsi 37 protagonisti di dieci nazionalità diverse, un primato già toccato a Monza quest’anno e che ritorna proprio nel momento cruciale.

In sette sono dunque ancora in corsa per il titolo di campione assoluto, almeno matematicamente. Al momento il primo della classe è Larry Ten Voorde, che ha vinto in ben cinque occasioni su sei in stagione con il team Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine.

Già due volte campione della Porsche Supercup e fresco di terzo titolo nella Carrera Cup Tedesca, l’asso olandese è il naturale il favorito ma le finali bisogna comunque vincerle e a fronte di 56 punti ancora in palio il suo vantaggio in classifica non è così ampio, almeno sui primi inseguitori: il campione in carica Gianmarco Quaresmini, distanziato di 12 lunghezze con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia, e il campione 2015 Riccardo Agostini, terzo staccato di 15 punti con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso.

Le tre squadre coinvolte si giocheranno anche il titolo Team, mentre, fra tante novità e conferme, a Imola si schiera anche la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform affidata al pilota ufficiale Jorge Lorenzo, il tre volte campione MotoGP che punta a coronare al meglio la sua seconda stagione sulle quattro ruote.

Le due decisive gare della Carrera Cup Italia sono in programma sabato alle 15.20 con diretta tv su Sky Sport Max e domenica alle 12.25 sempre su Sky Sport Max e in chiaro su Cielo. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Settebello.

Tra gli sfidanti di Ten Voorde, che più che per il vantaggio fa “paura” per quanto finora ha saputo dimostrare a fronte della pur nutrita concorrenza tricolore, oltre a Quaresmini e Agostini sui 4909 metri del circuito di Imola si giocheranno le proprie chance di titolo sia il campione 2021 Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) sia Diego Bertonelli (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo).

Entrambi inseguono un po’ più da lontano ma in stagione hanno dimostrato di poter puntare al successo in diverse occasioni (Cerqui ha vinto gara 2 al Mugello, Bertonelli vanta 4 podi).

Con residue probabilità di titolo, ma ancora matematicamente in corsa, seguono quindi l’esperto driver forlivese Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro) e un altro romagnolo, il giovane riminese Giorgio Amati (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona), ultimo del settebello di contendenti che punta a fare “primiera” e uno dei protagonisti dello Scholarship Programme.

Scholarship in… nomination!

Proprio uno dei talenti in erba del programma di coaching di Porsche Italia domenica dopo gara 2 andrà in nomination per l’International Shoot Out, l’evento finale che coinvolgerà i più giovani driver provenienti dalle varie Carrera Cup del mondo a contendersi la possibilità di diventare pilota Junior di Porsche.

A Imola saranno otto gli under 23 dello Scholarship Programme al via, compreso appunto Amati (che però non è eleggibile perché nel frattempo ha superato il limite d’età).

Presenti i due alfieri di Ombra Racing Leonardo Caglioni (Centro Porsche Padova) e Pietro Armanni (Centro Porsche Torino), il già vincitore 2020 Aldo Festante (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna), il più giovane in assoluto, ovvero il 17enne Giuseppe Guirreri (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania), il rookie statunitense Alexandre Papadopulos (Tsunami RT – Centro Porsche Latina) e i fratelli classe 2001 Artem Slutskii (Centro Porsche Trento) e Zakhar Slutskii (Centro Porsche Bolzano).

Già 14 titoli in... pista!

In occasione di questa ultima tappa stagionale, i due gemelli israeliani nel team Target Competition saranno affiancati da una delle new-entry più attese, il pilota transalpino classe 1999 Marvin Klein (Centro Porsche Bolzano).

Il già due volte campione della Carrera Cup France (2021 e 2022) e già volto noto della Supercup sarà così per la prima volta al via del monomarca italiano e andrà ad aggiungere ulteriore competitività in uno schieramento che tra i nuovi accoglierà anche il 21enne tedesco Sebastian Freymuth, a sua volta proveniente dalla Carrera Cup Deutschland appena vinta da Ten Voorde e iscritto a Imola con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania.

Alla seconda presenza nella serie tricolore, invece, saranno il pesarese classe 2004 Francesco Braschi (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Parma), che aveva esordito nella tappa del Porsche Festival a Misano sfiorando la zona punti in notturna, lo statunitense Anthony Imperato (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) e il duo del team The Driving Experiences – Centro Porsche Bari formato dal pilota israeliano Ariel Levi e dal 18enne austriaco Horst Felix Felbermayr.

Tra gli italiani, alla ricerca di un nuovo exploit o di rivincite andranno quindi il campione 2019 e 2020 Simone Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano), Benedetto Strignano (Villorba Corse – Centro Porsche Treviso), Andrea Fontana (Ebimotors – Centro Porsche Varese) e il campione 2013 Enrico Fulgenzi (Centro Porsche Udine), con il proprio team al fianco di Ten Voorde.

In totale, fra l'olandese, Quaresmini, Iaquinta, Klein, Cerqui, Agostini e lo stesso Fulgenzi, i titoli di Porsche “Cup” che saranno sfoggiati al via in pista sono addirittura 14! E alla fine diventeranno 15...

Michelin Cup.

Ma Imola deciderà anche il titolo della Michelin Cup. In tutto al via saranno in 12 e con 30 punti in palio l’attuale capoclassifica Alberto De Amicis (Ebimotors – Centro Porsche Varese) andrà a caccia dei piazzamenti necessari a laurearsi campione. Anche in questo caso c’è dunque un favorito ed è appunto il pilota di Guidonia.

Il suo più immediato inseguitore è Alex De Giacomi, staccato però di 22 lunghezze e al via con Tsunami RT – Centro Porsche Latina come il compagno di squadra Johannes Zelger.

Per il podio in campionato, invece, si fidano tre grandi protagonisti della stagione come Francesco Maria Fenici, insieme al cinese Huilin Han con AB Racing – Centri Porsche Roma, Gianluca Giorgi (BeDriver – Centro Porsche Piacenza) e Paolo Gnemmi, che in Ebimotors oltre a De Amicis ritroverà Paolo Venerosi Pesciolini.

Completano lo schieramento gli outsider del Team Malucelli Max Montagnese (Centro Porsche Modena) e Marco Galassi (Centro Porsche Mantova), entrambi già a podio in stagione, e il duo di Ghinzani Arco Motorsport con Livio Selva (Centri Porsche Milano) e Carlo Scanzi (Centro Porsche Firenze), quest’ultimo al rientro dopo la top-5 conquistata nel primo round dell’anno a Misano.

Programma completo.

Il gran finale della Carrera Cup Italia a Imola accenderà il semaforo verde per il consueto turno di prove libere del venerdì pomeriggio in programma dalle 14.30 alle 15.30. Sabato mattina le qualifiche decideranno la griglia di partenza di entrambe le corse dalle 10.00 alle 10.40. Sempre sabato, alle 15.20 scatta gara 1, che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205 di Sky). La finale gara 2, invece, prende il via domenica alle 12.25 con diretta prevista sia su Sky Sport Max sia in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe le corse sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Classifiche.

Assoluta: 1. Ten Voorde 138; 2. Quaresmini 126; 3. Agostini 123; 4. Cerqui 115; 5. Bertonelli 114; 6. Malucelli 106; 7. Amati 105; 8. Festante 73; 9. Iaquinta 71; 10. Strignano 70.

Michelin Cup: 1. De Amicis 139; 2. De Giacomi 117; 3. Fenici 83; 4. Giorgi 59; 5. Gnemmi 57.

Team: 1. Dinamic Motorsport 264 punti; 2. Villorba Corse 200; 3. EF Racing 164; 4. Ombra Racing 157; 5. Bonaldi Motorsport 119.

Gli iscritti per Imola

N. Pilota Team 2 Zakhar Slutskii Target Competition 3 Alberto Cerqui BeDriver 6 Giuseppe Guirreri Raptor Engineering 7 Sebastian Freymuth Raptor Engineering 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Ebimotors 10 Pietro Armanni Ombra Racing 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Anthony Imperato Ombra Racing 14 Riccardo Agostini Villorba Corse 15 Aldo Festante Dinamic Motorsport 16 Ariel Levi The Driving Experiences 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport 22 Artem Slutskii Target Competition 23 Matteo Malucelli Team Malucelli 24 Alexandre Papadopulos Tsunami RT 25 Larry Ten Voorde EF Racing 26 Marvin Klein Target Competition 27 Francesco Braschi Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport 33 Horst Felix Felbermayr The Driving Experiences 38 Simone Iaquinta Ghinzani Arco Motorsport 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 55 Carlo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport 60 Marco Galassi Team Malucelli 64 Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi BeDriver 79 Johannes Zelger Tsunami RT 89 Huilin Hun AB Racing