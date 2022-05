Carrera Cup Italia | Imola: De Giacomi vince la Michelin Cup dopo la penalty a De Amicis Il già due volte titolato della categoria eredita il successo del rivale di Ebimotors, retrocesso di 25 secondi per jump start nella gara 1 del primo round del monomarca di Porsche Italia. Stessa sorte per Monaco fra i Pro con Vukov che entra in zona punti.