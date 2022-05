Carrera Cup Italia, Imola: Bertonelli ancora al top ma non si fida!

Ci sono tre volti "non-2021" ai primi tre posti delle prove libere del round 1 della Porsche Carrera Cup Italia, che a Imola ha inaugurato oggi il 2022 con tanta pioggia. E il meteo anche almeno per le qualifiche di sabato mattina non promettono grandi miglioramenti dal punto di vista meteo. Si vedrà. Intanto davanti con gomme rain ci sono Diego Bertonelli, che nuovo non è nel monomarca tricolore, ma è comunque al rientro e sulla nuova 911 GT3 Cup alla prima stagione con BeDriver, Matteo Malucelli, volto noto (e anche quotato) del GT ma non certamente per un passato vissuto in gare "sprint" o in Carrera Cup, e una novità assoluta come Keagan Masters.

Il rookie sudafricano di AB Racing è stato senza dubbio la sorpresa più grande della giornata, anche perché mai aveva visto Imola e tanto meno guidato una Porsche, mentre Bertonelli sembra ormai averci preso gusto a mettersi dietro tutti in questo inizio di stagione dopo aver già svettato sull'asciutto mercoledì nel test pre-gara del Santerno e aver comunque chiuso appena dietro a Gianmarco Quaresmini il test collettivo di Monza.

E infatti nella mattinata odierna il driver di Forte dei Marmi aveva espresso dei dubbi sul reale potenziale degli altri, visto che anche mercoledì il "best lap" non era arrivato con una prestazione e con tutto perfetto: "Finora ogni volta che siamo scesi in pista siamo stati davanti ‘facile’ - aveva detto -, ma un po' troppo considerando che non abbiamo mai raggiunto il picco massimo. Mi aspetto che gli altri abbiano del margine".

Naturale, a fine libere e con ancora il suo miglior tempo, tornare con lui sull'argomento, anche perché il sabato con qualifiche e gara 1 e tanto di incognita meteo è ormai alle porte: “Nel caso del turno di oggi ci sono delle conferme in più - risponde Bertonelli -. Ho girato con gomme buone ma non più di tanto. Ho provato un po’ di soluzioni d’assetto, quando abbiamo azzeccato quello giusto era anche la condizione giusta perché poi nel finale ha ripreso a piovigginare. Mi sono trovato davvero bene e la macchina anche si guida bene. Credo che di gomme nuove se ne siano viste poche comunque. Ancora dei dubbi li ho, però è anche vero che carta canta e alla fine abbastanza facilmente siamo sempre stati davanti, è possibile che la macchina mi vada a genio. Comunque le libere e con queste condizioni di bagnato mutevole ancora di più sono un momento relativo".

E quindi? "Credo che quando tutti metteremo gomme nuove ci sarà un assestamento. E' vero che sull'acqua uno pneumatico nuovo fa meno differenza che sull'asciutto, però qualcosa cambierà e qualcuno la sfrutterà meglio, magari chi ha già avuto l’opportunità di usarla in altre occasioni...".