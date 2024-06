Carrera Cup Italia | “Il pilota sei tu” nel contest Tag Heuer dedicato ai fan

E’ iniziato a Misano e prosegue in questi giorni a Imola il nuovo contest pensato per i fan presenti alle tappe della Carrera Cup Italia che nasce dalla rinnovata partnership che unisce Porsche Italia e Tag Heuer, il brand di orologi di lusso svizzero dal dna motorsportivo e da sempre vicino alla casa di Stoccarda per valori, storia e collezioni, delle quali condivide quella del Carrera dal 1963.

Il premio “Don’t Crack Under Pressure” delle precedenti edizioni (che premiava la tenacia e la resistenza dei piloti in gara) quest’anno si è evoluto in un nuovo contest per lasciar spazio a tutti gli spettatori e appassionati che vivono l’atmosfera dell’autodromo: il “Chasing the Dream – You are the driver”.

Il nuovo format vuol far vivere l’adrenalina di sentirsi pilota e di competere con altri contendenti in una sfida all’ultimo secondo alla guida del simulatore Porsche presente nel paddock nei pressi della grande hospitality della Carrera Cup Italia.

Così come in tutti i weekend di campionato, anche a Imola fino a domenica gli iscritti avranno a disposizione 3 giri (e un unico tentativo) per mettere a segno il loro giro più veloce e provare a vincere l’orologio che ha segnato l’ufficialità della partnership tra i due brand nel 2021: il TAG Heuer Carrera Chronograph Porsche.

Il circuito virtuale scelto per effettuare i 3 giri al simulatore è naturalmente sempre lo stesso e, come optato a inizio stagione, anche a Imola il confronto serrato tra gli appassionati avverrà su quello di Monza, che nella realtà ospiterà la Carrera Cup Italia in occasione dell’ultima e decisiva tappa 2024.

Il Tag Heuer in palio per il vincitore finale non è un orologio qualsiasi: infatti, questo segnatempo rappresenta l’unione autentica tra due icone di design e innovazione e con lo stesso cronografo sarà premiato anche il campione 2024 della Carrera Cup Italia.

Il nuovo contest è dunque l’occasione per sentirsi piloti fino in fondo, fino all’ultima staccata. Per partecipare basterà iscriversi su https://webform.tagheuer.com/IT_Chasing_you_dreams_You_are_the_driver e presentare l’email di avvenuta registrazione all’esterno dell’hospitality Porsche in una qualsiasi tappa del monomarca tricolore.