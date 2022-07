Carrera Cup Italia | Il Mugello "azzera" la Michelin Cup!

La carambola di gara 2 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit potrebbe rivelarsi la "sliding door" della Michelin Cup 2022. La categoria riservata ai piloti semi-professionisti (ma che spesso, soprattutto ai vertici, vanno come i Pro!) ha di fatto vissuto un azzeramento, nel senso che a Vallelunga dopo la pausa estiva si ripartirà quasi tutti alla pari (anche negli "scarti"!). E la sfida si farà durissima.

La carambola di oggi a ora di pranzo ha infatti coinvolto Alberto De Amicis, colpito da un altro pilota e costretto a un inatteso ritiro dopo aver dominato dalla pole di categoria in gara 1 sabato ed essersi issato in vetta alla classifica. Il pilota di Guidonia, tornato in bagarre con il team Ebimotors, è rimasto al comando con 60 punti, ma avesse concluso gara 2 in prima posizione (ma anche in seconda o terza), sarebbe stata un'altra storia alle sue spalle.

Certamente a De Amicis resta la consapevolezza di aver espresso un potenziale molto elevato, a tratti dominante, ma Marco Cassarà, che oggi ha agguantato la prima vittoria stagionale, è sempre in agguato. Il campione in carica, al secondo anno con i colori di Raptor Engineering, insegue ora a quota 59, quindi a un solo punto dal capoclassifica, rispetto al quale ha pareggiato anche i conti degli "zeri" (e dunque dei possibili "scarti") dopo che il pilota romano era stato fermato da una foratura in gara 2 a Imola.

Scorrendo la classifica, resta in piena corsa anche Alex De Giacomi. Il pilota di Tsunami RT èstato costretto a casa d aun'indisposizione e dunque a livello di "scarti" vanta un emorme credito nei confronti della fortuna. Il destino, però, gli ha concesso di non perdere troppo terreno a livello di punteggio, rimanendo a quota 52 e dunque a soli 8 punti da De Amicis.

Detto che la rincorsa al titolo o la lotta per podio e vittorie coinvolgerà anche altri piloti, al Mugello delle belle risposte dopo lo sfortunatissimo round di Misano le ha fornite Luca Pastorelli, fra l'altro dopo un altro episodio sfavorevole in prova. Il driver modenese di Krypton Motorsport è salito due volte sul podio mostrando intelligenza tattica e un ottimo passo gara, fattori che con 44 punti lo fanno rimanere in scia del terzetto dei favoriti, anche lui con uno "zero" già marcato nel round precedente....