Carrera Cup Italia, i rookie della Scholarship alla ribalta a Imola

Non c'è solo il doppio podio di Stefano Monaco tra i successi che può vantare lo Scholarship Programme della Carrera Cup Italia nel weekend di Imola. In particolare, e sono conferme molto gradite dallo staff di Porsche Italia, sono arrivati messaggi importanti da due giovanissimi rookie come Marzio Moretti e Leonardo Caglioni, l'uno già sorprendente all'esordio asoluto a Misano dopo la defaillance del Mugello, l'altro ancora uno step in avanti rispetto alle tappe precedenti.

Moretti, posatissimo mantovano di 18 anni in forze al team Bonaldi, è un talento che sta sbocciando a una certa velocità ma che ha ancora bisogno di fare esperienza in GT e soprattutto chilometri sulla 911 GT3 Cup. Non aveva mai visto una Gran Turismo prima di quest'anno, ma, Mugello a parte, sia a Misano sia soprattutto a Imola ha meso in mostra un potenziale interessante.

E poi, aldilà dei punti raccolti, ha saputo emozionare duellando con driver molto più esperti per le prime posizioni. Da antologia il sorpasso su Alberto Cerqui messo a segno in gara 1, ad esempio. Anche se poi è lo stesso Moretti ad andarci piano: "Devo ancora fare tanti chilometri, Ciò che conta è fare esperienza e punti, poi ciò che viene viene".

Il rookie mantovano spiega così il percorso che lo vede protagonista: "Con la macchina mi sto trovando bene. Più giro e più il feeling migliora e il team sta facendo un ottimo lavoro. Imola poi mi piace davvero molto, anche se con la 911 GT3 Cup non ci avevo mai girato. Esperienza ne ho poca, ma è positivo che in gara avevo il passo dei primi e in qualifica mi sono avvicinato, ero sotto al mezzo secondo. A Misano sapevamo che era lì che dovevamo migliorare e fa piacere che ci siamo riusciti".

Sembra incredibile ma il più giovane del lotto non è comunque Moretti. Il record spetta a Leonardo Caglioni, bergamasco classe 2003 in forze a Ombra Racing. Nonostante la sfortunata gara 2, dove ha pagato con un testacoda un contatto con Pastorelli (con il quale si era "agganciato" anche a Misano, ma stavolta suo malgrado), Caglioni ha mostrato dei miglioramenti piuttosto evidenti, che acquistano un valore ulteriore considerando le difficoltà che si possono incontrare su un circuito come Imola.

Il rookie bergamasco racconta così questa sua prima volta a Imola in Carrera Cup Italia: "Sono davvero contento. Sto prendendo sempre più feeling con la vettura e rispetto a Misano abbiamo fatto dei passi in avanti. Abbiamo lavorato bene fin dalle libere e per la prima volta sono riuscito a entrare nella PQ2 in qualifica, oltre a segnare punti in gara 1 dopo un bel recupero come già successo a Misano".

E ora l'appuntamento è a Vallelunga, dove per tutti ci sarà l'opportunità di girare anche nel test pre-gara al giovedì con pista in esclusiva...