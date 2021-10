Carrera Cup Italia, già pronto il calendario 2022

La grande novità del 2022 per la Porsche Carrera Cup Italia è l'approdo delle nuove 911 GT3 Cup modello 992, ora però c'è anche la prima versione del calendario per la prossima stagione, che sarà più diluito nel tempo rispetto a quest'anno, nel quale si è corso da giugno a ottobre (gran finale atteso a Monza a fine mese).

Confermati sei doppi appuntamenti, la prima tappa della stagione 2022 è infatti fissata per il 23-24 aprile a Monza (quindi si ripartirà da dove si chiude quest'anno). Seguiranno con regolarità Imola (7-8 maggio), Misano (4-5 giugno) e Vallelunga (2-3 luglio) prima della pausa estiva, che davvero sarà libera di impegni in pista per l'intero periodo.

Il ritorno in azione è previsto nel contesto più prestigioso, quello del Porsche Festival al Porsche Experience Center Franciacorta l'1-2 ottobre, una tappa che già lo scorso fine settimana ha riservato emozioni e colpi di scena a raffica. Gran finale al Mugello tre weekend più avanti, il 22-23 ottobre.

Prima di Monza, Misano e Vallelunga sono già previsti i test pre-gara con pista in esclusiva al giovedì. Da confermare, invece, data e circuito per il test ufficiale pre-campionato, con probabile opzione Imola o Mugello.

Calendario 2022 Porsche Carrera Cup Italia

TBD: TBD (test ufficiale pre-campionato)

23-24 aprile: Monza*

7-8 maggio: Imola

4-5 giugno: Misano*

2-3 luglio: Vallelunga*

1-2 ottobre: Franciacorta (Porsche Festival)

22-23 ottobre: Mugello

* Pre-race official test al giovedì