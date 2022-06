Carrera Cup Italia | Ghinzani Arco domina dopo 2 round: "Inimmaginabile!"

"Credo che trovarsi dopo due gare con due piloti al comando nell’assoluta e primi indiscussi nella classifica team non se lo sarebbe immaginato nessuno alla vigilia della stagione, soprattutto considerato che, al contrario di altri team, abbiamo avuto solo pochissimi mesi per studiare le nuove 911 GT3 Cup."

Parole cristalline di Giacomo Scanzi, team principal di Ghinzani Arco Motorsport - Centri Porsche di Milano alla luce del doppio round di Misano, che alla squadra ha portato con Giorgio Amati in gara 2 (autore anche della pole position per gara 1) il primo centro nella nuova stagione nella Porsche Carrera Cup Italia, il primato in classifica team e soprattutto i primi due posti nell'assoluta piloti, dove su Amati comanda il campione in carica Alberto Cerqui.

Terzo posto in entrambe le gare per il driver bresciano, che anche causa un contatto ha faticato a imporsi durante le ravvicinatissime qualifiche (ottavo tempo), ma alla lunga ha saputo dimostrare la stoffa del campione in carica risalendo in gara 1 e difendendo in gara 2 il suo tesoretto con un duplice podio fondamentale per puntellare il proprio primato in classifica.

Segnali incoraggianti anche per Jorge Lorenzo, driver del Team Q8 Hi Perform la cui 911 GT3 Cup è seguita in pista dai tecnici Ghinzani Arco. Il campione motociclistico, esordiente assoluto sulle quattro ruote, ha festeggiato il primo piazzamento a punti (12esimo posto in gara 1, dopo la partenza da 20esimo) al termine di una notturna condotta con i giri giusti. Più in salita la gara di domenica, chiusa 17esimo in parte a causa di un contatto con Enrico Fulgenzi in bagarre che ha danneggiato la convergenza dell'auto.

"Al termine di un weekend massacrante dal punto di vista fisico - ha commentato ancora Scanzi - possiamo festeggiare un round davvero esaltante, che sia dal punto di vista tecnico sia da quello sportivo può rappresentare uno step fondamentale nel nostro percorso. L’auto ci lascia ancora dei margini di lavoro importanti, ma oggi sono convinto che abbiamo fatto un bel passo avanti. Gli ingegneri hanno lavorato in modo incredibile per realizzare il setup perfetto: qualcosa magari ci è mancato nel passaggio tra sabato e domenica, anche per le condizioni molto diverse della pista tra notte e giorno, ma davvero siamo ai dettagli. A loro e a tutti i nostri meccanici dico bravi".

Per quanto riguarda i piloti?

"Usciamo con tante 'botte', e ci sta, e consapevoli che abbiamo avuto fortuna con Amati, bravo a condurre con lo sterzo piegato di 90 gradi tutta la parte decisiva del primo round, e con Cerqui, che ha intuito il testacoda di Fontana in gara 2 evitando all’ultimo l’impatto. Nel complesso tutti comunque hanno fatto vedere numeri importanti: Amati è stato da 10, Cerqui ha fatto valere tutta la sua esperienza."

E Jorge Lorenzo?

"Sta mostrando dei progressi pazzeschi. Ha fatto dei sorpassi 'motociclistici' che ci hanno lasciato a bocca aperta e sta già iniziando a ingranare con i numeri del pilota rodato, nonostante sia un esordiente. Credo che anche in questo sia da lodare il lavoro dello staff che lo affianca e lo aiuta a coltivare la dote innata del campione anche sulle quattro ruote."