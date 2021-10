Carrera Cup Italia, Franciacorta: Poli-pole all'esordio nelle qualifiche Michelin

Sarà Alessandro Poli il primo poleman sulla prima griglia di partenza con soli piloti Michelin Cup nella storia della Porsche Carrera Cup Italia. Il pilota del team TDE è stato autore del miglior crono in 1'09"616 nei 25 minuti a disposizione per quello che si è rivelato un turno di qualifiche molto serrato in vista di gara 1 del penultimo round al PEC Franciacorta in programma sabato (domani) alle 13.00 (diretta streaming in HD su www.carreracupitalia.it).

Mentre ora tocca alle qualifiche dei Pro, Poli si è confermato sorpresa di giornata nella categoria dei "bronze" dopo le ottime libere di stamattina. Il pilota brianzolo, alla prima presenza in assoluto nel monomarca tricolore, ha staccato un tempo inavvicinabile per i consueti protagonisti, con il solo Francesco Maria Fenici in gradi di avvicinarlo e ad abbattere anche lui il muro dell'1'10" netto.

Il pilota romano di AB Racing ha chiuso la sua miglior qualifica della stagione a 3 decimi dal poleman e si accomoderà dunque in prima fila. A sorpresa, della seconda fila devono accontentarsi i duellanti per il titolo della Michelin Cup. Marco Cassarà ha concluso terzo a 4 decimi e da capoclassifica insieme al team Raptor Engineering ha comunque raggiunto l'obiettivo di mettersi dietro Alex De Giacomi, fermatosi a 6 decimi dalla pole, quarto con Tsunami RT con u ntempo che non è riuscito a battere quello fatto segnare in FP2 stamattina, quando era stato il migliore.

Rispettivamente staccati di 8 decimi e un secondo, seguono in terza fila Gianluca Giorgi, confermatosi in top-5 con Ebimotors, e Andreas Corradina (Huber Racing). Discreta la progressione di max Donzelli, che ha concluso 7° con la prima 911 GT3 Cup del Team Malucelli, davanti a Gianluigi Piccioli (Ebimotors) e al compagno di squadra Marco Galassi.

Intensa anche la sfida per la pole di Silver Cup, con i duellanti per il titolo protagonisti. Max Montagnese (Team Malucelli) entra in top-10 con i Michelin e sul filo di lana batte l'alfiere ZRS Motorsport Davide Scannicchio.

I tempi della qualifica Michelin

