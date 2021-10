Carrera Cup Italia, Franciacorta: è di Fulgenzi la pole del Porsche Festival!

C'è chi si aspettava una qualifica tiratissima "alla Montecarlo" al PEC Franciacorta nel penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia. Così è stato, con una sola eccezione, se così possiamo chiamarla: Enrico Fulgenzi. Il campione 2013, reduce dalla vittoria in gara a Vallelunga, ha tenuto in vetta il suo team EF Racing facendo segnare nelle qualifiche odierne l'unico crono al di sotto del muro dell'1 e 8.

E dunque è il pilota jesino con 1'07"965 il poleman per la gara 1 dei Pro nel contesto del Porsche Festival in una sessione di prove ufficiali nella quale stavolta gli under 23 dello Scholarship Programme devono accontentarsi, perché i primi 3 sono tutti belli smaliziati, segno inequivocabile che l'esperienza deve pur aver contato.

Anche se poi il quintetto che guida Gianmarco Quaresmini, secondo a 241 millesimi da Fulgenzi, che ritroverà in prima fila sulla griglia di partenza, vede ben 5 piloti nello stesso decimo di secondo! Per il portacolori di Tsunami RT non è dunque arrivata la pole in casa, ma uno schieramento che vede tutti i suoi rivali per il titolo attardati non può essere considerato una circostanza negativa.

A maggior ragione perché tra il secondo tempo di Quaresmini e il sesto di Alberto Cerqui ballano appena 82 millesimi. Davvero un alito, che ha visto Simone Iaquinta concludere terzo a 33 millesimi dal campione 2018 con la prima 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport. Nella battaglia più che mai serrata Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport) è il miglior under 23 con il quarto crono, mentre in top-5 ritorna pure Giorgio Amati e sesto è, appunto, Cerqui.

L'alfiere del team Q8 Hi Perform può senz'altro rammaricarsi per aver dovuto rinunciare all'intero turno di libere 2 stamattina, ma nel round di casa, e in particolare con Quaresmini 4 posizioni davanti a lui, in gara non potrà accontentarsi. E ancora meno potrà farlo Alessandro Giardelli, che con Quaresmini è al comando del campionato.

Il rookie di Dinamic Motorsport non è riuscito ad andare oltre il nono tempo assoluto, colto a 5 decimi dalla pole position e preceduto anche dal duo Ombra Racing formato da Leonardo Caglioni (7° e comunque anche lui vicinissimo a chi lo ha preceduto) e Stefano Gattuso (8°), mentre Aldo Festante è soltanto 11esimo anche alle spalle di Leonardo Moncini, entrato in top-10 con la 911 GT3 Cup di Ghinzani Arco Motorsport.

Domani (sabato) l'attesa gara 1 del penultimo round nel pieno del Porsche Festival scatta alle 17.00; previste la trasmissione in tv su Sky Sport Action (Sky 206) e il live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle qualifiche

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Enrico Fulgenzi EF Racing 1’07”965 02. Gianmarco Quaresmini Tsunami RT +0"241 03. Simone Iaquinta Dinamic Motorsport +0"274 04. Marzio Moretti Bonaldi Motorsport +0"293 05. Giorgio Amati Dinamic Motorsport +0"306 06. Alberto Cerqui Q8 Hi Perform +0"323 07. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"376 08. Stefano Gattuso Ombra Racing +0"471 09. Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport +0"568 10. Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport +0"594 11. Aldo Festante Ombra Racing +0"687 12. Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport +0"948 13. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"949 14. Benedetto Strignano AB Racing +0"963 15. Dziugas Tovilavicius Ombra Racing +0"977 16. Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport +1"123 17. Risto Vukov GDL Racing +1"769