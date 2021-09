Carrera Cup Italia, è un Cerqui d'attacco per Vallelunga

A quasi due mesi dal round di Imola, Alberto Cerqui torna al volante della Porsche 911 GT3 numero 8 del team Q8 Hi Perform il prossimo weekend in occasione del quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2021, preceduto dal pre-race test questo pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Il pilota bresciano, capoclassifica del prestigioso monomarca fino alla vigilia proprio di Imola, dovrà sfruttare ogni occasione per ottenere un risultato di spessore, dato che la classifica è ancora molto corta e la stagione entra ora nella sua delicata fase conclusiva. Cerqui, che ha potuto svolgere anche un test la scorsa settimana in preparazione all'appuntamento romano, è ora terzo della classifica piloti con 104 punti grazie soprattutto alle vittorie ottenute a Misano e Mugello.

"Sono molto fiducioso prima di Vallelunga - ha dichiarato l'alfiere Q8 Hi Perform -, è una pista che mi piace e dove ho ottenuto dei bei risultati in tante delle categorie dove ho gareggiato, dalle formula alle GT, non da ultima la vittoria proprio nella Carrera Cup Italia 2019 in un weekend memorabile con pole position e giro veloce. Siamo in una fase cruciale del campionato, quindi occorrerà concretizzare il massimo possibile dato che il prossimo round, a Franciacorta, sarà nuovo per tutti e di conseguenza più imprevedibile. Il primo step sarà quello di recuperare subito il feeling con la vettura dopo la pausa estiva, ma sono confidente che potremo fare un bel lavoro."