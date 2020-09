Carrera Cup Italia: è corsa a due alla luce di Vallelunga?

Due tappe per una lotta a due? Mugello a ottobre e Monza a novembre diranno la verità. Quel che è certo è che nel quarto round appena concluso a Vallelunga Gianmarco Quaresmini e Simone Iaquinta hanno dato una spallata importante alla graduatoria generale. E anche a quella dei team, per la verità.

Dopo essersi divisi le vittorie delle due spettacolari gare vissute sul circuito capitolino in un weekend che doveva fungere da spartiacque e in effetti lo è stato, i due ultimi campioni e le rispettive squadre sono andate in fuga e a resistergli è ora il solo David Fumanelli. Forse. Oltre a 24 punti da recuperare, sono ancora diverse le incognite per il pur forte pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform, a partire dalle partenze (oggi in gara 2 è stato Iaquinta a scavalcarlo), che è alle prime esperienze sulla 911 GT3 Cup. Fattore che vista la concorrenza di due "leoni" vaccinati del genere peserà pur qualcosa.

Il driver brianzolo ha il prossimo round del Mugello per provare una clamorosa rimonta, mentre Stefano Monaco e Alberto Cerqui sono ormai troppo staccati alla luce di un weekend dove nessuno dei due è riuscito a brillare.

Venendo ai due battistrada, Quaresmini può contare su un approccio al weekend sempre efficace fin da subito, oltre che su 5 punti di vantaggio. Iaquinta, ora costretto a inseguire, sembra uscire più alla distanza, invece, con tenacia e grinta a venirgli incontro nelle tiratissime seconde gare del weekend, dove ormai sembra essersi specializzato.

Nella classifica team la situazione è esattamente speculare, visto che a comandare con 5 punti di vantaggio è in questo caso Ghinzani Arco Motorsport, ovvero la squadra del campione in carica, mentre lo Tsunami Racing Team è lì in agguato. Anche qui la lotta sembra ormai circoscritta a loro visto il gap accumulato dai campioni in carica di Dinamic Motorsport.

In ogni caso "non è finita finché non è finita" ripete il jingle, specie nell'automobilismo. Quaresmini, da capoclassifica, è però piuttosto sicuro: "Credo che effettivamente ormai la lotta sia ristretta a me e SImone. Infatti c'è da fare delle belle gare e cercare di arrivare sempre davanti senza commettere errori, sarà fondamentale con soli due round da disputare".

Al Mugello ne vedremo delle belle...

Le classifiche dopo Vallelunga

Assoluta: 1. Quaresmini 108; 2. Iaquinta 103; 3. Fumanelli 84; 4. Monaco 60; 5. Cerqui 55.

Michelin Cup: 1. Mardini 66; 2. Pastorelli 61; 3. Randazzo 36; 4. Palazzo 26; 5. Galassi 25.

Silver Cup: 1. Bianconi 34 ; 2. Biolghini 30 ; 3. Montagnese 29; 4. Donzelli 26; 5. Scarpellini 21.

Team: 1. Ghinzani Arco Motorsport 110; 2. Tsunami RT 105; 3. Dinamic Motorsport 68; 4.Ombra Racing 65; 5. AB Racing 63.