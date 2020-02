Carrera Cup Italia, Duell Race con Guidetti nel 2020

Il Team Duell Race ha comunicato che per la Stagione 2020, ha raggiunto un accordo con Jacopo Guidetti, per disputare il Porsche Carrera Cup Italia. Il pilota bresciano, dopo il titolo 2019 nella Coppa Italia, a bordo dell’Audi LMS TCR, si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione del Carrera Cup Italia.

Per lui c’è stato un primo contatto con la vettura sul circuito di Cremona il 5 di febbraio. A breve, il 19 c.m. sarà nuovamente a Cremona per una seconda sessione, per poi risalire in macchina sul tracciato di Vallelunga dal 28 al 29, in ambito dei test Kateyama.

Prima dell’inizio della stagione che vedrà il semaforo verde a Monza nel weekend del 16-17 Maggio, Guidetti tornerà al volante in occasione dei test Ufficiali pre-campionato che si svolgeranno sul Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola il 29 Aprile che sarà anche teatro del secondo appuntamento della stagione il 30-31 Maggio.

La serie proseguirà il suo cammino il 27-28 Giugno a Misano, 18-19 Luglio Mugello, 29-30 Agosto ancora a Imola per poi ritornare il 19-20 settembre a Vallelunga. La chiusura della Stagione 2020 sarà sul tracciato brianzolo di Monza il 10-11 ottobre in occasione del Porsche Festival.

"Sono molto felice di questa nuova sfida, il Carrera Cup Italia, da sempre, è un campionato molto competitivo e io amo particolarmente le nuove sfide. Il primo assaggio della vettura è stato molto interessante, per ovvi motivi è diversa dall’Audi dello scorso anno. C’è stato subito del feeling, anche se ancora è troppo presto per sfruttarne tutte le qualità e potenzialità" ha detto Jacopo Guidetti.

"Di fronte a me ho un ottimo Team e il tempo per capire la macchina, prima dell’inizio della stagione. I test collettivi saranno un momento importante, cercherò di apprendere il massimo dai piloti più esperti. Questo mi aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi questo nuovo e importante campionato targato Porsche, un brand importante in tutto il mondo. Un ringraziamento speciale a Mak e Openjob Metis" ha aggiunto.