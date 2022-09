Carrera Cup Italia | De Luca sceglie Vallelunga per il rientro

Tra poco più di una settimana la Porsche Carrera Cup Italia riaccende i motori per la ripresa del monomarca tricolore in quel di Vallelunga, dove è attesissimo il quarto round, che oltre a riaccendere le sfide per i titoli già in questi giorni porta alcune novità interessanti. La prima è il rientro, anche se "una tantum" (almeno per ora), di Francesco Massimo De Luca, che ha scelto dunque di tornare proprio sulla pista di casa.

Per il pilota romano è di fatto un doppio ritorno, visto che è stato protagonista nel monomarca riservato alle 911 GT3 Cup nel 2019 ed è fermo praticamente dalla scorsa stagione (in cui ha preso parte all'Italiano Gran Turismo Sprint).

Ventisei anni compiuti a giugno, De Luca si schiererà al volante di una "992" della Ebimotors, squadra con cui ieri ha completato un'intera giornata di test proprio a Vallelunga (nella foto De Luca con il team manager Enrico Borghi), inanellando in totale una sessantina di giri. Il suo rientro in Carrera Cup Italia è da intendersi per il momento come un'apparizione "spot", con l'obiettivo di riprendere il ritmo in vista della stagione 2023 che segnerà il suo ritorno in pista a tutti gli effetti, con un programma ancora da definire.

"Avevo guidato la Porsche nel 2019, prendendo parte anche ad alcune gare nel corso della stagione precedente - ha commentato De Luca -. Ho trovato la nuova vettura molto più performante, con un concetto simile a quella precedente, benché migliorata soprattutto sotto l'aspetto aerodinamico che conferisce maggiore sicurezza in curva. Ma ho dovuto anche adattarmi a un tipo di guida differente, a causa del sistema di Abs che è stato tolto proprio quest'anno."

L'appuntamento di Vallelunga si svolgerà nel fine settimana del 18 settembre e sarà il quarto dei sei round di questa stagione.