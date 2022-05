Carrera Cup Italia | confermati orari e tv per la prima a Imola La 16esima edizione del monomarca di Porsche Italia apre i battenti da venerdì a domenica prossima in riva al Santerno, dove mercoledì è in programma anche il test pre-evento: annunciati tutti presenti gli iscritti al campionato per gara 1 sabato alle 16.00 (diretta Sky Sport Action) e gara 2 domenica alle 12.00 (Sky Sport Arena e Cielo)

Di: Gianluca Marchese La Porsche Carrera Cup Italia si appresta a battere ogni record di iscritti nel weekend che da venerdì a domenica prossima aprirà la nuova stagione sull'autodromo di Imola. E per il primo round 2022 sono al momento confermate le presenze di tutti gli iscritti all'intero campionato, che supereranno quota 35, mentre oltre 30 saranno le nuove 911 GT3 Cup in azione al debutto del modello 992 nel monomarca tricolore. La sedicesima edizione della serie di Porsche Italia vivrà anche l'antipasto del test pre-gara mercoledì, con a disposizione dei partecipanti due turni di pista al mattino dalle 11.05 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 16.35 alle 18.30. Giovedì previste diverse sessioni fotografiche, mentre venerdì 6 maggio inizia il weekend vero e proprio scoprendo subito la novità delle prove libere da quest'anno ampliate a 80 minuti, 20 in più rispetto al passato. Piloti e team inaugureranno il primo round 2022 girando sul circuito del Santerno a partire dalle 15.50. Sabato la giornata clou inizia con le qualifiche (ampliate a loro volta di 10 minuti): alle 9.50 i 35 minuti della PQ1 e dalle 10.35 alle 10.50 con i top-15 ammessi alla sessione finale (PQ2) che deciderà la pole position e completerà la griglia di partenza di gara 1, che scatta alle 16.00. Diretta tv su Sky Sport Action, il canale 206 di Sky, e telecronaca affidata alla familiare voce di Guido Schittone. Il weekend di Imola si conclude domenica con gara 2 a partire dalle 12.30, trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.