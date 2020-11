Carrera Cup Italia, clamoroso rientro di Ebimotors e Pera a Monza!

La Porsche Carrera Cup Italia ha in programma il gran finale 2020 a Monza il prossimo weekend, che oltre a decidere tutti i titoli in palio vivrà anche il clamoroso ritorno del team Ebimotors e di Riccardo Pera, vicecampione 2017, ultima stagione della squadra di Enrico Borghi nel prestigioso monomarca. La compagine comasca, una delle più vincenti nella storia della serie tricolore di Porsche Italia, ha deciso di rientrare con due vetture con il desiderio di ben figurare nelle prova di casa e con uno sguardo alla stagione 2021.

Sulla Porsche 911 GT3 Cup numero 5 tornerà in azione Pera, come accenanto, il 21enne talento toscano che proprio all'esordio in Carrera Cup Italia stupì l'intero circus (pur perdendo la leadership di campionato proprio nell'ultima gara di Monza) e che negli ultimi due anni e mezzo ha confermato la propria competitività sia in italia sia a livello internazionale, in particolare in ELMS e WEC, con la "ciliegina" del secondo posto alla 24 Ore di Le Mans in categoria GTE-Am lo scorso settembre.

L’altra coupé, con numero 70, che Ebimotors schiererà al via nell'ultimo round della Carrera Cup Italia 2020 sarà guidata da Gianluca Giorgi, gentleman driver lombardo schierato nella categoria Michelin Cup che ha già ben figurato nella Suisse e giusto il weekend scorso nel Porsche Club GT al Mugello.

Così si è espresso Enrico Borghi sul rientro di Ebimotors nel monomarca tricolore: "Anche per il contesto generale che stiamo vivendo a livello globale nel 2020 abbiamo deciso di restare in Italia e ora si sono create le giuste situazioni per questo ritorno nella Carrera Cup, che avevamo lasciato dopo il 2017 soprattutto per gli impegni che ci attendevano nell'endurance internazionale, 24 Ore di Le Mans compresa. La Carrera Cup Italia è un campionato che ho sempre stimato e tenuto in considerazione, perché, inutile fare tanti giri di parole, in Italia è comunque il campionato di riferimento per le vetture a ruote coperte: per serietà, professionalità e l'alto livello, che a volte è stato addirittura altissimo. Basti vedere che cosa stanno facendo a livello internazionale i piloti italiani che vi hanno partecipato. Torniamo in una tappa spot da dentro/fuori e vediamo dove siamo, sia con un Pro molto importante e a noi vicino come Pera sia con un pilota all’esordio ma pronto a provare a far bene".