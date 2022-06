Carrera Cup Italia | Cerqui in fiducia dopo Misano: "Massimizzare le opportunità"

Weekend emozionante e positivo per Alberto Cerqui sul Misano World Circuit, teatro del secondo appuntamento stagionale della Porsche Carrera Cup Italia 2022 lo scorso weekend. Il campione in carica era arrivato sul tracciato romagnolo al secondo posto in campionato e grazie a due terzi posti e a una prestazione di spessore è riuscito ad artigliare la vetta della classifica.

E dire che il fine settimana non era iniziato al emglio in qualifica, dove il pilota bresciano ha vissuto un brivido quando un incolpevole contatto con Stefano Monaco ha rischiato di danneggiare pesantemente la vettura. Cerqui è riuscito a mettere insieme il giro veloce, ma le condizioni non perfette della vettura l'hanno visto concludere solo ottavo.

Motivato a riscattarsi in gara 1, il pilota del team Ghinzani Arco si è reso protagonista di una rimonta fino al quarto posto, diventato terzo dopo la penalty inflitta a Bertonelli. In gara 2, con il "brivido", è quindi arrivato un altro podio. il pilota bresciano è scattato quarto, è salito al terzo posto e si è messo all'inseguimento degli avversari, quando il testacoda di Andrea Fontana ha rimescolato le carte.

Cerqui si è trovato la vettura in piena traiettoria in un tratto da quinta piena e per evitarla ha dovuto uscire in ghiaia, perdendo ovviamente lo spunto e rimettendoci una posizione. Sul traguardo ha però confermato il terzo gradino del podio, commentando così: "Sono contento, è stato un weekend positivo considerate le difficoltà che abbiamo avuto in qualifica e lasciare Misano in testa alla classifica del campionato è un'ottima iniezione di fiducia. Come ho già ribadito più volte il campionato sarà tiratissimo fino all'ultimo, occorre un approccio ragionato per massimizzare le opportunità e marcare sempre il massimo dei punti e credo che in questo appuntamento l'obiettivo sia stato raggiunto. La prossima è il Mugello, una delle piste che prediligo e dove ho ottenuto sempre ottimi risultati, quindi spero di poter proseguire l'ottimo avvio di stagione".