Carrera Cup Italia, Caglioni con Ombra nel segno della continuità

Nel 2021, per il quarto anno consecutivo, Ombra Racing sarà impegnata nella Porsche Carrera Cup Italia e prima conferma al volante delle 911 GT3 Cup del team diretto da Davide Mazzoleni è Leonardo Caglioni, che lo scorso anno fu il più giovane protagonista nel lotto dei piloti del monomarca tricolore.

Bergamasco classe 2003, è il secondo nome ufficializzato in vista della nuova stagione della serie, al via in primavera, dopo quello di un altro giovanissimo, Alessandro Giardelli, accasatosi nel team Dinamic Motorsport. Dopo il precoce esordio del 2020, ora Caglioni punta a proseguire il suo percorso di formazione. Nella stagione di debutto in auto Leonardo ha dimostrato in più occasioni di potersi confrontare con piloti di maggior esperienza, mostrando qualità, voglia di imparare e anche spirito di squadra.

Per il 2021 l’obiettivo dichiarato è quello di puntare stabilmente alla top-10, ancora una volta supportato dall’esperienza del team Ombra: "Il debutto di Leonardo - ha detto il team manager Mazzoleni – è stata una delle soprese positive di un anno difficile come il 2020: nonostante la poca esperienza e la giovane età ha saputo cogliere buoni risultati sbagliando pochissimo, mettendo le basi per portare avanti il suo percorso insieme ad Ombra. Ora le aspettative sono più alte e già dai primi test lavoreremo per alzare l’asticella, sono certo che Leonardo tornerà in pista con serenità e voglia di crescere”.

Da par suo, Caglioni si è così espresso sulla conferma: “Secondo anno nella PCCI e seconda stagione in auto, sono felicissimo di continuare questo mio percorso sempre con Porsche e con i colori di Ombra Racing. Sono entusiasta di ricominciare e non vedo l’ora di tornare in pista! Quest’anno parto già con un bel bagaglio di esperienza raccolto lo scorso anno, avrò obiettivi più grandi. La voglia di tornare in macchina e dare gas è veramente tanta!”.