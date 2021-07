Carrera Cup Italia, Bonaldi punta Imola: “Il campionato si fa interessante...”

Bonaldi Motorsport guarda con rinnovate ambizioni al terzo round stagionale di Carrera Cup Italia, in programma questo fine settimana all’Autodromo di Imola: la vittoria ottenuta da Marzio Moretti nell’ultima gara disputata al Mugello ha dato quel risultato che pilota e squadra avevano da tempo messo nel mirino.

I punti ottenuti con la vittoria hanno proiettato il 19enne pilota mantovano, che quest'anno punta anche allo Scholarship programme, nei piani alti della classifica generale, a meno 39 da Alberto Cerqui, ma soprattutto hanno dato conferma delle possibilità di giocarsi il gradino più alto in ogni occasione, proprio come ora team e portacolori hanno intenzione di fare a Imola, in un campionato che ha dimostrato essere ad altissimo livello e dove quindi diventa fondamentale incamerare punti "pesanti".

Il team manager Marco Bielli ha commentato così a pochi giorni dall'inizio del weekend che marcherà anche il giro di boa della serie tricolore di Porsche Italia e che dunque potrebbe delineare una volta per tutte i contorni dei valori in campo: “Moretti ha dimostrato di essere uno dei piloti più veloci del campionato: un po’ per sfortuna, un po’ per inesperienza non era mai riuscito a concretizzare al meglio quanto mostrato in pista. In un colpo solo ha rotto il ghiaccio con podio e vittoria e ora anche la classifica di campionato si fa interessante”.