Carrera Cup Italia | Amati raggiunge Masters allo Shoot Out Porsche

Porsche Motorsport ha ammesso anche Giorgio Amati nella rosa dei 12 giovani protagonisti dell'International Shoot Out previsto dal 22 al 24 novembre sul circuito di Jerez de la Frontera. Al termine della Porsche Carrera Cup Italia 2022, il pilota riminese classe 1999 era stato indicato come possibile wild card dallo staff dello Scholarship Programme, che aveva "nominato" come partecipante di diritto Keagan Masters, il 22enne sudafricano autentica rivelazione della stagione, oltre che vicecampione dietro a Gianmarco Quarersmini.

Si tratta di una notizia che inorgoglisce l'intero entourage del "vivaio" di Porsche Italia, anche perché i due talentuosi "under" rappresentano la quarta volta nelle ultime sei stagioni in cui lo Scholarship Programme italiano riesce a far ammettere entrambi i profili segnalati all'evento finale con i migliori giovani provenienti dalle varie Carrera Cup del mondo, un'opportunità particolarmente ambita perché mette in palio la possibilità di diventare pilota Junior di Porsche e in passato ha sostenuto tanti giovani attraverso un budget da destinare a una stagione in Supercup.

I precedenti di "doppietta" lato Carrera Cup Italia hanno riguardato Alessio Rovera e Riccardo Pera nel 2017, Gianmarco Quaresmini e Tommaso Mosca nel 2018 e Alessandro Giardelli e Marzio Moretti lo scorso anno.

In tutto sono 12 i giovani invitati in Spagna all'appuntamento conclusivo dello Shoot Out, durante il quale dovranno affrontare diverse prove e test sia in pista sia fuori, confrontandosi anche con gli ingegneri di Porsche, rigorosamente in lingua inglese.

Oltre a Masters e Amati, la giovane rosa comprende Lou Kailou (Porsche Carrera Cup Asia), Harri Jones (Australia), Harry King (Benelux, presente anche lo scorso anno), Enzo Elias (Brasil; presente anche lo scorso anno), Bastian Buus e Loek Hartog (Deutschland), Dorian Boccolacci (France), Kiern Jewiss (Great Britain), Kay Van Berlo (North America, presente anche lo scorso anno) e Jasin Ferati (Challenge Suisse).