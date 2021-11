Carrera Cup Italia, al via lo Shoot Out Porsche con Giardelli e Moretti

Dopo i test fisici e attitudinali svolti ieri, prima vera giornata di pista oggi ad Aragon per i 12 giovani talenti selezionati dalle rispettive Carrera Cup impegnati fino a giovedì nell'International Shoot Out di Porsche Motorsport.

In palio c'è la possibilità di essere inserito nel programma ufficiale dedicato ai piloti Junior, un risultato ambito da tutti gli "under" scelti da Porsche per essere messi alla prova su tutti i fronti in questa sorta di "full immersion" quest'anno organizzata sul circuito spagnolo di Alcaniz.

Opportunamente "brieffati", i giovani protagonisti hanno preso la via della pista stamattina, ma ad attenderli c'è anche un intenso e "parallelo" lavoro ai box, anche di confronto con i tecnici, rigorosamente in lingua inglese.

Per la Carrera Cup Italia, dopo essere stati designati da Porsche Italia in rappresentanza dello Scholarship Programme tricolore, sono presenti per la terza volta nelle ultime cinque edizioni ben due alfieri, entrambi classe 2002: il lecchese vicecampione 2021 Alessandro Giardelli e il mantovano Marzio Moretti, quarto al termine della stagione conclusa a Monza il 31 ottobre scorso.

Nell'occasione, al volante della 911 GT3 Cup di ultima generazione, ovvero la 992, i loro rivali sono Cooper Murray (Porsche Carrera Cup Australia), Huub van Eijndhoven (Benelux), Enzo Elias (Brasil), Laurin Heinrich (Deutschland), Marvin Klein (France), Lorcan Hanafin e Harry King (Great Britain), Sebastian Priaulx e Kay Van Berlo (North America) e Hampus Ericsson (Scandinavia).