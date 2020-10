Carrera Cup Italia, al Mugello s'infiamma anche la Scholarship!

Forse non era atteso. Forse. Ma al Mugello CIrcuit il quinto e penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia ha infiammato anche la sfida nella sfida interna ai giovani inseriti nello Scholarship Programme. In primis perché i risultati continuano ad arrivare e, di più, continuano a crescere.

Altro weekend e altro podio per Aldo Festante, ad esempio, grazie al terzo posto artigliato in gara 2 dopo la sfortuna capitatagli nelle qualifiche che rischiava di compromettergli l'intero weekend. E le azioni in risalita sono anche quelle di Marzio Moretti, che a soli 18 anni si è preso la prima pole position (e in condizioni insidiose) nel monomarca tricolore. Ma c'è pure Lodovico Laurini, al quale è mancata un po' la qualifica, ma in gara 1 ha dimostrato grinta e intelligenza nel cogliere il terzo posto finale e il primo podio stagionale dopo la magica Monza del 2019 (e che tra un mese torna...).

Insomma, se nella prima parte di stagione soltanto Stefano Monaco, capace di cogliere quattro podi in tre weekend e di battagliare alla pari con i "grandi", sembrava in grado di ambire al "posto al sole" dell'International Shoot Out che Porsche concede al vincitore della Scholarship, arrivati alla vigilia dell'ultimo round 2020 il lavoro svolto dallo staff di Porsche Italia ha portato nuovi frutti.

In realtà, che Festante potesse giocarsela si sapeva già. Il 20enne campano non è una scoperta di oggi. Diciamo che gli è sempre un po' mancato il fatto "di mettere tutto insieme", come pure lui stesso a volte ha ripetuto. Sceso dal podio odierno, così si è espresso il portacolori di Ombra Racing: "Sono molto contento della crescita che sto avendo nel campionato. Se guardo alla gara di luglio qui al Mugello, oggi eravamo su un altro livello. E per questo un grazie alla Scholarship lo devo e voglio fare il massimo ora a Monza". Ma ve la giocate in diversi ora per la nomination? "Ce la giochiamo!".