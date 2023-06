Carrera Cup Italia | A Vallelunga tira aria di record!

Ha piovuto stanotte su Campagnano di Roma e quindi la pista di Vallleunga potrebbe di nuovo cambiare in vista delle qualifiche del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia 2023 in programma in mattinata, con al momento un sole splendente.

Ieri è stata giornata di test e prove libere, dominate dal campione in carica Quaresmini, che magari, insieme ai Dinamic-boys (Festante 2° nel test, Amati al top in due settori su quattro nelle libere) oggi sarà il primo osservato speciale, ma la sfida per le due pole position presenta davvero numerose variabili e, come ha spiegato anche Bertonelli, il più avanti in classifica generale vista l'assenza del leader Ten Voorde, i distacchi sono ancora più ravvicinati guardando i tempi ideali, quindi mettendo insieme e 4 migliori settori in assoluto fra tutti i piloti scesi in pista.

Come molti altri il pilota toscano punta decisamente a diventare il nuovo capoclassifica sopravanzando l'olandese e ha posto l'accento su ulteriori questioni da redimere, anche in ottica gara: "Il degrado pneumatici gioca un ruolo importante, già dopo soli 2-3 giri si vede una differenza netta in termini cronometrici e di setup, perché va a svanire l'effetto del vantaggio di un assetto aggressivo. Siamo tutti molto vicini, soprattutto guardando gli ideal time, vediamo come ci troveremo in qualifica con il primo set di Michelin".

Trovare un buon tempo potrebbe aiutare molto visto il traffico di 34 vetture sui 4 km del circuito romano, anche in ottica secondo miglior riscontro che vale la pole position di gara 2 (oltre a ulteriori 2 punticini).

La sensazione che si coglie fra piloti e team è che per primeggiare servirà il nuovo record delle "992", che al momento appartiene a Quaresmini, che lo scorso anno sull'ultima evo della 911 GT3 Cup andò in pole con 1'34"281, primato quasi eguagliato ieri dallo stesso driver bresciano nel test.

Attenzione, però, perché l'ideal time di ieri segna in realtà 1'33"966. E allora davvero In qualifica sarà proprio il muro dell'1 e 34 il limite da abbattere per conquistare il posto al sole al via di gara 1 e probabilmente anche di gara 2, temperature in crescita permettendo...