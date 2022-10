Carrera Cup Italia | A Monza per il rush finale, orari e tv del weekend

Da Monza test ufficiale pre-season lo scorso aprile a Monza quinto, penultimo e cruciale atto stagionale. La Porsche Carrera Cup Italia 2022 torna in azione sull'Autodromo Nazionale dove l'era delle "992" iniziò sei mesi fa e da venerdì a domenica sarà sfida per duri e puri in ottica titoli.

I giochi sono aperti in tutte le categorie ma senza dubbio la fuga di Gianmarco Quaresmini nell'assoluta sarà il tema centrale e soprattutto il punto di riferimento di tutti gli inseguitori che ambiscono alla corona più prestigiosa. Ma l'appuntamento sul Tempio della Velocità sarà interessante anche per alcune novità tra gli attuali 31 iscritti all'evento, con almeno un paio di volti nuovi tra i giovanissimi, magari anche in ottica 2023.

Senza dimenticare, naturalmente, la presenza di Jorge Lorenzo, che arriva dalle migliori prestazioni stagionali ottenute a metà settembre a Vallelunga, dove il pluricampione MotoGP ora alfiere del Team Q8 Hi Perform ha saputo battagliare in piena top-10 anche con i migliori e più esperti driver del monomarca tricolore. Un segnale perentorio dei netti progressi mostrati dal maiorchino lungo l'arco dell'intera stagione.

Prima dell'ultimo atto al Mugello, la serie di Porsche Italia avvia dunque il rush finale a Monza aprendo il weekend venerdì 7 ottobre con il turno di prove libere previsto dalle 15.00 alle 16.20. Sabato si disputano i turni ufficiali di prova decisivi per la griglia di gara 1: dalle 9.20 semaforo verde per i 35 minuti della PQ1 e a seguire dalle 10.05 il quarto d'ora finale della PQ2, riservata ai migliori 15 della prima sessione a contendersi la pole position.

Gara 1 è quindi in programma nel pomeriggio alle 16.10 con diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206). Con la griglia invertita dei primi 6 classificati, gara 2 completa il weekend domenica alle 12.00 con diretta sempre su Sky Sport Action e anche in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre).

Entrambe le gare sono pure disponibili in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. A raccontarle dalla cabina di commento, con la consueta passione, ci sarà come sempre Guido Schittone, la voce storica della Carrera Cup.