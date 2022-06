Carrera Cup Italia | A Misano riecco Siksnelis, il più giovane del lotto

A 17 anni Kajus Siksnelis è il più giovane driver quest’anno in Porsche Carrera Cup Italia. Proveniente dalla Lituania e nuova scoperta del manager Alberto Tonti, a Imola il neo-arrivato anche nello Scholarship Programme ha esordito con i colori di Dinamic Motorsport mostrando del potenziale, anche se dopo aver sfiorato la zona punti in gara 1 è finito un po’ nell’occhio del ciclone per il contatto procurato su Jorge Lorenzo in gara 2 al Tamburello.

Un episodio che per un rookie assoluto ha significato avere immediatamente a che fare con un big del motorsport, ma che soprattutto ha purtroppo rovinato la domenica di entrambe rimarcando però anche la sportività del giovane lituano, che ha ammesso le proprie responsabilità: “Nell’incidente con Lorenzo - ha detto - ho commesso un errore che è costato l'incidente. Imparo dagli errori e mi dispiace per il team Dinamic che crede in me, mi sta insegnando molto”.

In generale che cosa pensi del tuo esordio a Imola?

“Devo dire che il primo weekend in PCCI è stata una gran bella esperienza. Sono contento del risultato finale, anche se appunto ho avuto un incidente in gara 2. Il miglioramento è stato davvero grande considerando il fatto che era la prima volta in assoluto per me a Imola e nelle prime prove libere mancavano 3 secondi. Poi ho costantemente migliorato e la prima volta sul bagnato andavo veramente forte. La ‘992’ mi piace molto e grazie alla Scholarship imparerò tanto”.

Ora siamo a Misano, dove da stasera si fa sul serio. Hai svolto due giorni di test sul circuito romagnolo: come sono stati e qual è il feeling con la pista?

“Mi sono trovato bene perché sto migliorando il feeling con la macchina e con il team Dinamic. I tempi sono stati buoni. Nonostante abbia ancora da imparare, non sono stato lontano dai piloti con più esperienza in PCCI.”

Con quali aspettative affronti questo secondo weekend di gara?

“Di migliorare le mie qualifiche e partire bene.”

Come pensi sarà correre in notturna?

“Sarà un’esperienza completamente nuova per me, ma sono stimolato e curioso di farla.”