Carrera Cup Italia, a Imola Bonaldi Motorsport vuole stupire ancora

Dopo aver dovuto saltare l'esordio stagionale della Carrera Cup Italia al Mugello, Marzio Moretti, il rookie 2020 di Bonaldi Motorsport, è stato il protagonista che più ha sorpreso a Misano prima della pausa estiva. Per mordente e anche capacità di gestire determinate situazioni al debutto assoluto sulla 911 GT3 Cup, a partire dalla pole position di gara 2 per proseguire con la notturna gara 1 e i vari periodi di safety car.

A fine weekend il bilancio è stato di due sesti posti con i primi punti in campionato, 11 per la precisione, non pochi, anzi: avrebbero potuto essere anche di più. Ma aldilà dei risultati il 18enne driver mantovano ha dimostrato di poter battagliare a più riprese con i migliori, tanto da far dimenticare la "falsa partenza" del Mugello. E ora il team bergamasco punta a un ulteriore salto di qualità da parte sua nel round di Imola, il terzo del prestigioso monomarca, il secondo della carriera per Moretti.

Del resto il team manager Marco Bielli è stato chiaro a pochi giorni dal weekend del 30 agosto: "I punti raccolti nel precedente round di Misano Adriatico sono di buon auspicio, ma si poteva fare anche di più. In questo senso confido in una ulteriore crescita a Imola, dove l’obiettivo resta quello di ottimizzare al massimo le nostre potenzialità".