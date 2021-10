Carrera Cup Italia | Gran finale a Monza, in 6 per il titolo!

Nemmeno nel 2019, quando erano 5, la Carrera Cup Italia era arrivata alla sfida decisiva con un così alto numero di contendenti ancora in corsa per il titolo. Anche in quel caso fu Monza il palcoscenico finale, con Simone Iaquinta trionfatore come poi nel 2020.

Sempre all'Autodromo Nazionale, dove stavolta il campione in carica non sarà presente (nessun forfait, assenza decisa da tempo) e lo spettacolo va in scena con ben 6 piloti in lizza per il campionato. Addirittura 7 se prendiamo per buona l'aritmetica piuttosto che scenari più verosimili.

Dopo le emozioni del Porsche Festival nel nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, la Carrera Cup Italia si presenta a Monza a coronamento di un 2021 "a tutta" e all’insegna dell’equilibrio, con 33 vetture al via e a giocarsi il titolo di campione 2021 l’attuale capoclassifica con 173 punti Alberto Cerqui, il pilota bresciano pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform, il 19enne rookie lecchese Alessandro Giardelli, primo inseguitore a 6 punti dal leader con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna, il campione 2018 Gianmarco Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia), il 18enne bergamasco Leonardo Caglioni (Ombra Racing – Centro Porsche Padova), il 19enne mantovano Marzio Moretti (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo) e il campione 2013 Enrico Fulgenzi (EF Racing – Centro Porsche Pesaro).

I sei si schierano in Brianza racchiusi in 35 punti quando ne restano ancora 61 da assegnare e, almeno matematicamente, appunto, sarebbe in corsa anche un altro rookie, il riminese classe 1999 Giorgio Amati (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Firenze), il settimo "magnifico" della classifica proprio a 61 punti da Cerqui.

Le due gare da 28 minuti + 1 giro che decidono la stagione e che al momento sono prendono il via sabato alle 16.20 su Sky Sport Action (Sky 206) e domenica alle 11.05 su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambi sono disponibili anche in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

Che attesa per gli under!

Gara nella gara, all’Autodromo Nazionale domenica le emozioni si prolungheranno fino alle 14.30, quando nell’hospitality Porsche si terrà la nomination per l’International Shoot Out, la supersfida finale con i migliori giovani provenienti dalle varie Carrera Cup nazionali che per il vincitore assoluto mette in palio la possibilità di diventare pilota Junior di Porsche.

Oltre ai già citati Giardelli, Caglioni, Moretti e Amati, sono coinvolti nella rincorsa alla nomination e per l’eventuale wild card anche gli altri under 23 dello Scholarship Programme di Porsche Italia: il 22enne campano Aldo Festante (Ombra Racing – Centro Porsche Padova), vincitore lo scorso anno, il 23enne pilota di Barletta Benedetto Strignano (AB Racing – Centri Porsche di Roma), il padovano classe 2003 Giammarco Levorato, alla prima stagione con Tsunami RT – Centro Porsche Verona, e i due rookie lombardi Federico Malvestiti (classe 2000) e Leonardo Moncini (classe 2004, il più giovane degli iscritti), entrambi in forze al team Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano, che a Monza schiera anche un altro driver di casa come Daniele Cazzaniga.

Sempre tra i Pro tornano quindi in azione i due alfieri Ombra Racing Stefano Gattuso (Centro Porsche Torino) e il lituano Dziugas Tovilavicius (Centro Porsche Padova) e il macedone Risto Vukov, l’alfiere di GDL Racing – Centro Porsche Bari che proprio con Gattuso battaglia per un posto nella top-10 finale.

La novità di Monza è invece il ritorno in Carrera Cup Italia di Lodovico Laurini in seno a Dinamic Motorsport – Centro Porsche Latina, riempiendo il posto libero lasciato dall'assenza di Iaquinta, che a Franciacorta ha contribuito in maniera determinante al titolo Team sul quale la compagine emiliana ha di fatto allungato le mani. Tornando a Laurini, proprio nel “Tempio della Velocità” il pilota parmense ha colto il suo unico successo nel monomarca in occasione dell’ultima gara 2019, quando in un finale da cinema vinse di un soffio nell’incredibile volata con tre Porsche appaiate sulla linea del traguardo, precedendo Diego Bertonelli e Quaresmini.

Corsa a due in Michelin Cup

Se la sfida per l’assoluta e tra i giovani annuncia adrenalina e grandi emozioni, non sarà da meno la rincorsa al titolo della Michelin Cup. Monza deciderà il vincitore del lungo duello che fin da inizio stagione contrappone l’attuale leader Marco Cassarà, il driver romano già titolato nel 2019 e ora al primo anno Raptor Engineering – Centro Porsche Catania, e il bresciano Alex De Giacomi, a sua volta già bi-campione della categoria riservata ai piloti semi-professionisti o “gentlemen” che prova il terzo assalto insieme al team Tsunami RT – Centro Porsche Brescia.

I due amici-rivali arrivano al weekend decisivo separati da appena 2 punti. Monza sarà dunque un vero e proprio spareggio, al quale arrivano con il desiderio di concludere al meglio la stagione pure i due alfieri di AB Racing – Centri Porsche di Roma Piero Randazzo, in cerca di rivincite dopo l'uscita a Franciacorta, e Francesco Maria Fenici, l’esordiente pilota romano balzato al terzo posto della classifica dopo aver addirittura ottenuto le ultime tre vittorie consecutive (gara 2 a Vallelunga e doppia Franciacorta).

L'obiettivo di chiudere bene è nel mirino anche del siciliano Diego Locanto (Krypton Motorsport – Centro Porsche Latina), in costante crescendo a Franciacorta, e del driver di casa Gianluca Giorgi (Centro Porsche Varese), che guida lo schieramento Ebimotors completato da Gianluigi Piccioli, Paolo Venerosi Pesciolini (Centro Porsche Firenze), Luigi Peroni (Centro Porsche Varese) e la new-entry Paolo Gnemmi, nome noto in arrivo dal GT4 nazionale.

Attenzione poi ai portacolori del Team Malucelli, che schiera il sammarinese Marco Galassi (Centro Porsche Mantova) e Max Donzelli (Centro Porsche Modena), mentre esordisce nella serie Johannes Zelger con lo Tsunami Racing Team.

Da neo-campione della Silver Cup si ripresenta al via Max Montagnese. Il gentleman driver calabrese ha infatti conquistato il titolo al PEC Franciacorta con un round di anticipo al volante della 991 GT3 Cup gen.I del Team Malucelli – Centro Porsche Catania. Nella categoria a Monza ritrova in gara il compagno di squadra Marco Parisini e per la prima volta in stagione l’esperto Pietro Negra, che con Ebimotors aveva preso il via anche ai test pre-campionato lo scorso maggio a Imola.

Il programma completo

Il sesto e ultimo round della Carrera Cup Italia si disputa all'Autodromo Nazionale di Monza a partire dal 29 ottobre con semaforo verde dalle 15.50 alle 16.50 per la sessione di prove libere del venerdì. Sabato le qualifiche si disputano in due turni dalle 10.25 alle 10.55 (PQ1) e dalle 11.00 alle 11.10, ovvero la PQ2 riservata ai top-12: questa seconda sessione deciderà la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che prende il via nel pomeriggio alle 16.20 con diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 di Sky).

La finale gara 2 va in scena domenica con partenza alle 11.05 e diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it. Sipario conclusivo con la proclamazione del vincitore e della wild card dello Scholarship Programme, in programma alle 14.30.

Le classifiche

Assoluta: 1. Cerqui 173; 2. Giardelli 167; 3. Quaresmini 151; 4. Caglioni 142; 5. Moretti 140; 6. Fulgenzi 138.

Michelin Cup: 1. Cassarà 72; 2. De Giacomi 70; 3. Fenici 37; 4. Corradina 28; 5. Randazzo 27; 6. Locanto 17.

Silver Cup: 1. Montagnese 55; 2. Scannicchio 43; 3. Parisini 28; 4. Biolghini 11; 5. Scarpellini 6.

Team: 1. Dinamic Motorsport 363; 2. Ombra Racing 276; 3.Tsunami RT 241; 4. Bonaldi Motorsport ed EF Racing 149; 6. Ghinzani Arco Motorsport 146.

Gli iscritti per Monza

N. Pilota Team 3 Marzio Moretti Bonaldi Motorsport 4 Leonardo Moncini Ghinzani Arco Motorsport 8 Alberto Cerqui Q8 Hi Perform 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Dziungas Tovilavicious Ombra Racing 15 Aldo Festante Ombra Racing 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 18 Daniele Cazzaniga Ghinzani Arco Motorsport 25 Alessandro Giardelli Dinamic Motorsport 27 Federico Malvestiti Ghinzani Arco Motorsport 28 Giorgio Amati Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano AB Racing 32 Gianmarco Quaresmini Tsunami RT 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 38 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 39 Stefano Gattuso Ombra Racing 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Veronesi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi Ebimotors 71 Gianluigi Piccioli Ebimotors 72 Diego Locanto Krypton Motorsport 79 Johannes Zelger Tsunami RT 80 Pietro Negra Ebimotors 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo AB Racing 99 Max Donzelli Team Malucelli