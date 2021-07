Carrera Cup Italia, Cerqui è già proiettato su Vallelunga

Da primo a terzo in classifica generale e soltanto un ottavo posto colto in gara 2. Weekend decisamente complicato quello di Alberto Cerqui a Imola nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2021. Il pilota del team Q8 Hi Perform, assolutamente ancora in corsa per il titolo, aveva iniziato bene con il miglior tempo nelle libere e poi con il terzo in qualifica, con il rammarico di aver superato i limiti della pista alla Variante Alta proprio nel giro che probabilmente gli avrebbe consentito di superare sia Amati sia il poleman Giardelli.

La reale svolta negativa del fine settimana sul circuito del Santerno è stata quando, in lotta per vittoria o podio, nel finale di gara 1 è venuto a contatto con Festante, che stava cercando di infilarlo alla Tosa. Il conseguente testacoda con toccata contro le barriere ha costretto il pilota bresciano al 18esimo posto.

Partito dalla nona fila, in gara 2 Cerqui ha guidato con determinazione recuperando dieci posizioni e chiudendo appunto con gli unici punti imolesi, quelli dell'ottavo posto: "Non è stato il weekend che avrei voluto, peccato perché qui sapevo di essere molto competitivo e il team aveva fatto un ottimo lavoro per permettermi di disporre di una vettura altamente performante. In classifica di campionato, senza considerare gli scarti, sono adesso terzo ma sicuramente gli episodi di gara 1 non mi hanno permesso di concretizzare il reale potenziale del pacchetto tecnico e della vettura. Sono già proiettato alla prossima gara (Vallelunga, ndr) dopo la pausa estiva per continuare la lotta per il titolo".