Carrera Cup Italia | A Monza Giardelli si gioca il titolo

Teatro dell’evento, l’Autodromo Nazionale di Monza dove il lombardo si giocherà il titolo 2021. La classifica lo vede in seconda posizione dopo Franciacorta e ci sono da recuperare sei punti sull’attuale leader.

Leggermente più staccato il terzo, ma pur sempre in lotta per la corona finale. Una stagione quella del pilota di Seriate, sempre al vertice e soprattutto in lotta per il campionato.

Il weekend di Franciacorta non è stato il massimo, ma i giochi si faranno in terra di Brianza. Non sarà un fine settimana “semplice”, la stagione è stata molto competitiva con più piloti in bagarre per il titolo, ha pagato la continuità di risultati e la mancanza di errori.

Alla sua prima stagione nel Porsche Carrera Cup Italia, Giardelli ha dimostrato di essere competitivo fin da subito, mettendosi in luce anche nel Porsche Mobil 1 Supercup con la nuova 992.

"Siamo giunti alla fine, non pensavo ad inizio stagione di arrivare qui a Monza per giocarmi il titolo da rookie - ammette il portacolori della Dinamic Motorsport - È stata una stagione fantastica, dalla macchina al Team a tutto lo Staff del Porsche Carrera Cup Italia".

"Mi sono sentito in “famiglia”. Stagione con piloti e Team al Top, molto combattiva e professionale, non potevo chiedere di più. Adesso è importante fare bene, la lotta per il titolo sarà infuocata, Monza è una pista che mi piace, molto veloce e tecnica".

"Una delle varianti che potrebbe entrare in gioco è il meteo. Io e il Team daremo il massimo per portare a casa il titolo, massima concentrazione".