Alessandro Giardelli pronto per la Carrera Cup Italia a Misano

Teatro dell’evento il Marco Simoncelli di Misano Adriatico, in quello che sarà un evento caldo in tutti i sensi, sia per le temperature sia per in numero di iscritti, sono previste oltre trenta vetture in pista.

Per Alessandro c’è già stato il test ufficiale che si è consumato all’Enzo e Dino Ferrari di Imola nella giornata del 18 Maggio. A fine giornata la quinta posizione assoluta di Alessandro fa ben sperare per il resto della stagione.

“Abbiamo lavorato bene insieme al Team Dinamic Motorsport” ha dichiarato Alessandro.

Il programma del weekend prevede il turno di prove libere in notturna il venerdì dalle 21.00 alle 22.00. Sabato i due turni di qualifica, la prima dalle 11.10 alle 11.40 e la seconda dalle 11.45 alle 11.55.

Domenica il semaforo verde di gara 1 si accenderà alle 21.30 sulla distanza di ventotto minuti più un giro, nella suggestiva cornice notturna della Riviera.

Domenica scatterà Gara 2 alle 13.20 sulla medesima distanza. Il resto del calendario, prevede il secondo round sul circuito del Mugello il 2-4 Luglio per poi spostarsi a Imola il 23-25 Luglio.

Dopo la “pausa” si riprenderà al Piero Taruffi di Vallelunga il 17-19 Settembre. Ad Ottobre la serie si sposta a Franciacorta nell’ambito del Porsche Festival il 1-3 ottobre, per poi chiudere la stagione a Monza nel weekend del 29-31 Ottobre.

"Sono molto soddisfatto del test di Imola, abbiamo lavorato bene insieme al Team e abbiamo individuato i punti dove dobbiamo lavorare, ma siamo sulla strada giusta - dice Giardelli - A Misano mi aspetto di fare una buna gara nelle prime posizioni. Devo ringraziare i miei sponsor, il mio coach Max Pigoli e il mio ingegnere Bruno Chiazzaro".